Пропагандисти Путіна відкрито погрожують ядерним ударом трьом країнам (відео)

В ефірі продемонстрували відповідну картинку з підписом «Час польоту ракет РС-28 «Сармат» до столиць країн, які дають Україні найбільше зброї»

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі телеканалу «Росія 1» та депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олексій Журавльов розмірковували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю. Відеофрагмент їхніх роздумів опублікувала Ксенія Собчак у телеграм-каналі.

«Один «Сармат» і все – були Британські острови, немає Британських островів. Я серйозно кажу», – заявив Журавльов.

Депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Євген Попов намагався заперечити, що Великобританія також має ядерне озброєння, і в цій війні «не виживе ніхто», «нікого не буде на планеті».

«Почнемо спочатку, з чистого листа», – прокоментувала Скабєєва.

Вона розповіла, що час польоту Сармата від Калінінграда до Берліна 106 секунд, від Калінінграда до Парижа – 200 секунд, до Лондона – 202 секунди.

В ефірі продемонстрували відповідну картинку з підписом «Час польоту ракет РС-28 «Сармат» до столиць країн, які дають Україні найбільше зброї».

«Їм цю картинку треба також показувати. Рахуйте посекундно. Що ти встигнеш? Все, здрастуйте, прилетіло», – сказав Журавльов.

Нагадаємо, раніше на російському телеканалі «Россия 1» учасники передачі пропагандиста Володимира Соловйова пригрозили країнам Євросоюзу ядерною війною. Зокрема, погрози пролунали на адресу Польщі, Німеччини і країн Балтії. Таким чином учасники передачі відреагували на ініціативу з Польщі щодо миротворчої місії НАТО в Україні.

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