Якою буде ціна газу з 1 травня. Глава уряду зробив спеціальну заяву

Уряд рекомендує місцевим органам влади не підвищувати тарифи на комунальні послуги

Як і повідомляв «Главком», уряд залишає ціни на газ для населення без змін. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 квітня.

«Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави», – підкреслив Денис Шмигаль.

Окремим рішенням уряд також рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

«Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти й платити заробітні плати працівникам», – відзначив прем’єр-міністр.

Також уряд повідомив, коли буде ліквідовано дефіцит пального на АЗС.