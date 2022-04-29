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    Якою буде ціна газу з 1 травня. Глава уряду зробив спеціальну заяву

    Якою буде ціна газу з 1 травня. Глава уряду зробив спеціальну заяву
    фото: biz.today.ua

    Уряд рекомендує місцевим органам влади не підвищувати тарифи на комунальні послуги

    Як і повідомляв «Главком», уряд залишає ціни на газ для населення без змін. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 квітня.

    «Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави», – підкреслив Денис Шмигаль.

    Окремим рішенням уряд також рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

    «Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти й платити заробітні плати працівникам», – відзначив прем’єр-міністр.

    Також уряд повідомив, коли буде ліквідовано дефіцит пального на АЗС.

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    Теги: росія окупанти газ тарифи війна ціни Україна уряд окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Якою буде ціна газу з 1 травня. Глава уряду зробив спеціальну заяву