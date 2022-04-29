«Червона кнопка» для Мін’юсту. Як Україна боротиметься із продажом майна на окупованих територіях

Росія щоденно наносить ракетні та авіаційні удари по інфраструктурних та житлових будинках України

Якщо Міністерство юстиції виявить сумнівне рішення приватного або державного виконавця, тоді одразу заблокує його і призупинить діяльність на три місяці

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який повинен врегулювати деякі питання примусового виконання рішень в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, пропонується заборонити примусове виконання:

рішень, боржниками за якими є юридичні особи, які здійснюють діяльність з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії; діяльність з водопостачання та водовідведення; діяльність з вирощування сільськогосподарських культур, тваринництва, виробництва харчових продуктів, надання доступу до мережі Інтернет, виробництва вакцин, дослідження у сфері біологічних наук, космічну діяльність;

рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, з’єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних Сил України, підприємства залізничного транспорту;

виконавчих написів нотаріусів;

рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Станом на 29 квітня, комітет Верховної Ради з питань правової політики розглядає цю законодавчу ініціативу.

«Ідея законопроєкту не в тому, щоб обмежити права приватних виконавців. Навпаки – запобігти ситуації, коли приватні та державні виконавці захочуть щось недобре зробити з майном підприємств, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Уявімо: виконавець, маючи доступ до держреєстрів, реалізує майно державного підприємства, яке розташовано на Херсонщині, особі, за якою стоять представники Росії. Або описав виконавець майно військової частини, наклав арешт і передав на зберігання приватній особі. Подібних прикладів може бути багато, зважаючи, що такі рішення можуть виноситися і під дулом російського автомата», – пояснив «Главкому» один із авторів законопроєкту Володимир Ватрас.

За його словами, у разі ухвалення вказаного законопроєкту Міністерство юстиції зможе застосувати так звану «червону кнопку».

«Якщо Мін’юст виявить сумнівне рішення приватного або державного виконавця, тоді одразу заблокує його і призупинить діяльність на три місяці», – зазначив політик.

Нардеп додав, що в Україні нараховується 250 приватних виконавців. З них на окупованих територіях, як мінімум, 30 таких фахівців.

Як відомо, в Україні триває 65-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що російські окупанти масово грабують фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Пограбування майна та продуктів харчування фіксують в Мелітополі Запорізькій області, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«На початку тижня була зафіксована колона фур із замаскованими державними реєстраційними номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік тимчасово окупованого Криму»,- йдеться в заяві.

Також Денісова зазначила, що у Красноярському краї місцеві депутати-мародери, посилаючись на нестачу огірків, інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій, вирішили експропріювати врожай фермерів з тимчасово окупованого Херсонського регіону.