Держава зробить усе можливе для функціонування стратегічної металургійної галузі – Свириденко

На перший план вийшли відповідальність за майбутнє країни і підтримка армії

В умовах війни перед підприємствами постали нові виклики

Держава готова докласти максимум зусиль для забезпечення безперебійної роботи стратегічних металургійних підприємств. Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко після зустрічі у Дніпропетровській області з менеджментом компаній ArcelorMittal та Метінвест.

«Чекаємо від них позитивних новин в найближчий час - як в Кривому Розі, так і в Запоріжжі. Зараз металургійні компанії є стратегічно важливими для нашої країни. Тому держава зробить максимум для їх стабільної та ефективної роботи», - написала Свириденко у Facebook.

В умовах війни перед підприємствами постали нові виклики, зазначила міністерка. Суттєво ускладнилась і здорожчала логістика, усі традиційні механізми існування виробництв зазнали кардинальних змін. На перший план вийшли відповідальність за майбутнє країни і підтримка армії.

«Зараз власники підприємств мають переосмислити свою функцію, адже від стабільної економіки залежить наближення нашої спільної перемоги. Нам усім важливо, щоб економіка міст працювала, щоб виплачувалися зарплати і сплачувалися податки», - додала Свириденко.

В умовах війни, за її словами, уряд приділяє особливу увагу максимальному спрощенню умов роботи діючого бізнесу і заохочення поновлення роботи тими, хто її вимушено призупинив.

Для цього уряд запустив ряд важливих рішень, серед яких: дерегуляція, зниження інспекційного та фіскального навантаження, безвідсоткове державне кредитування для всіх сфер бізнесу і багато іншого.

«Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили», - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка.