Американський генерал: Путін може завдати ядерний удар по Польщі

Росія вже не раз погрожувала завдати ядерний удар, якщо країну «спровокує» НАТО

Президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про ядерний удар по території Польщі. Про це заявив екскомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк в ефірі CNN.

«Якщо він (Путін. – Ред.) дійсно хоче стримати НАТО, якщо він вірить, що може зруйнувати НАТО, він може застосувати тактичну ядерну зброю. Де він її застосує? Можливо, не в Україні, а десь у людному місці в Польщі», - сказав Кларк.

Водночас генерал має сумніви щодо ймовірності застосування Росією хімічної зброї в Україні.

Нагадаємо, заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну «спровокує» НАТО.

Як повідомлялося, Сейм Республіки Польща рішуче засуджує воєнні злочини, злочини проти людства та акти геноциду, вчинені на території суверенної України збройними силами Російської Федерації, та визнав Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Також влада Польщі заблокувала банківські рахунки посольства Росії. Як причину такого кроку вони називають «фінансування тероризму».

Польща готується до вторгнення Росії, оскільки є побоювання, що Росія може напасти на Польщу.

У Польщі було ухвалено закон про оборону, який зміцнює Збройні Сили Польщі.