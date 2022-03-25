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    Біля Києва українські військові знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси

    Уукраїнським бійцям вдалося підбити ворожі танки - Біля Києва українські військові знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси
    Уукраїнським бійцям вдалося підбити ворожі танки
    фото з відкритих джерел

    У районі Баришівки був успішний наступ на Лук'янівку

    Українські продовжують знищувати російських найманців. Так, наступ на Лук'янівку закінчився понад 40 «двохсотими» з боку окупантів. Про це в ефірі телеканалу «Рада» розповів командир тероборони міста Києва Петро Кузик. Він зазначив, що вдалося відтиснути ворога далі.

    Петро Кузик зазначив, що в районі Баришівки був успішний наступ на Лук'янівку. Село вдалося повністю звільнити від окупантів. Командир тероборони підкреслив, що там був опорний пункт російських найманців. У ньому розташовувалися кількасот солдатів, а також ворожа техніка та танки.

    Деяку техніку, додав він, спалили, а деяку – взяли собі як «трофейну». Також українським бійцям вдалося підбити ворожі танки.

    «На мій жаль, підтверджено поки знищення сорока окупантів. Решті вдалося повтікати до наступних опорних пунктів. Частина в ліси сховалася. Власне, їх зараз шукають наші військові та намагаються знищити», – зазначив він.

    Зазначимо, у Київській області українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ. Цієї ночі ключові бої відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.

    Нагадаємо, 24 березня ввечері евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.

    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Біля Києва українські військові знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси