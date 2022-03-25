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    Під Києвом снаряд рашистів влучив у нафтобазу

    Під Києвом снаряд рашистів влучив у нафтобазу
    фото: ДСНС

    Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає

    У селі Калинівка, що у Фастівському районі Київської області, вчора близько 20:00 в нафтобазу потрапили ворожі боєприпаси. Внаслідок цього почалася пожежа, повідомили в ДСНС України.

    «Станом на 6 год. 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалування резервуарного парку нафтобази. Загрози розповсюдження пожежі за межі нафтобази немає», – повідомили рятувальники.

    Російські війська вже не вперше обстрілюють Калинівку. 1 березня в цьому смт внаслідок бомбардування було вщент зруйновано будинок. Загинув чоловік. А 24 березня у результаті обстрілу Калинівки троє людей отримали поранення, є загиблі.

    Також окупанти обстрілювали Нові та Старі Петрівці у Вишгородському районі – пошкоджено готельний комплекс.

    24 березня Росія також обстріляла з тяжкої артилерії околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, попередньо ніхто не постраждав.

    Тривають бойові дії в Бучанскому районі. Поліцейські фіксують наслідки артилерійських ударів окупанта.

    На Фастівщині російські війська продовжують поодинокі обстріли села Ясногородка. Поліцейські на місці, підтримують місцевих жителів та передають гуманітарну допомогу, продукти харчування та речі першої необхідності тих, хто лишився в зоні бойових дій.

    Відзначимо, що на Київщині українські військові переходять у контрнаступ.


    Теги: пожежа росія окупанти нафтопродукти ДСНС війна Київщина бомбардування рятувальники Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Під Києвом снаряд рашистів влучив у нафтобазу