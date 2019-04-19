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    Держбюро розслідувань 21 квітня працюватиме в особливому порядку

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    Співробітники ДБР - Держбюро розслідувань 21 квітня працюватиме в особливому порядку
    Співробітники ДБР

    В особливому порядку працюватимуть центральний апарат та територіальні управління ДБР

    У день повторного голосування з чергових виборів президента України 21 квітня Державне бюро розслідувань (ДБР) працюватиме в особливому порядку.

    Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДБР у Facebook

    Зазначається, що в особливому порядку працюватимуть центральний апарат та територіальні управління ДБР.

    Бюро буде моніторити порушення виборчого законодавства та цілодобово приймати повідомлення про можливі порушення, вчинені суб'єктами, підслідними ДБР.

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    Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

    У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.

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