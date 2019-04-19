Держбюро розслідувань 21 квітня працюватиме в особливому порядку графіка



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Співробітники ДБР

В особливому порядку працюватимуть центральний апарат та територіальні управління ДБР

У день повторного голосування з чергових виборів президента України 21 квітня Державне бюро розслідувань (ДБР) працюватиме в особливому порядку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДБР у Facebook.

Зазначається, що в особливому порядку працюватимуть центральний апарат та територіальні управління ДБР.

Бюро буде моніторити порушення виборчого законодавства та цілодобово приймати повідомлення про можливі порушення, вчинені суб'єктами, підслідними ДБР.

Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

У МВС повідомили, що під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання.