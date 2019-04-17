Дебати на «Олімпійському»: МВС очікує до 60 тисяч глядачів



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Олімпійський стадіон готується до дебатів

Правоохоронці зараз думають над тим, як забезпечити безпеку людей на стадіоні

На передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час брифінгу.

«МВС вже кілька днів працює над тим, щоб забезпечити безпеку цих дебатів. Ми маємо базові пропозиції і домовленості з кожним зі штабів. Разом з тим, ми очікуємо на ці дебати до 60 тисяч осіб, громадян України, які прийдуть послухати і підтримати своїх кандидатів», - зазначив міністр.

За його словами, фан-зона буде повністю заповнена глядачами під час дебатів, а правоохоронці зараз думають над тим, як забезпечити безпеку глядачів.

При цьому він додав, що правоохоронці будуть здійснювати огляд речей і проходження через рамки.

Нагадаємо, раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».

Раніше стало відомо, що у штабі Петра Порошенка просять Центральну виборчу комісію внести зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб президент встиг взяти участь у дебатах на НСК «Олімпійський» та на Суспільному.

Джерело: УНН