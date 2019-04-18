У МВС назвали речі, з якими поліція не пропустить на стадіонні дебати



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На дебати на Олімпійському очікують до 60 тисяч осіб

«Приходьте без нічого», - радять в МВС

Під час перевірок при вході на НСК «Олімпійський» на передвиборчі дебати 19 квітня правоохоронці будуть вилучати у глядачів будь-які предмети, схожі на зброю, а також продукти, які можуть бути використані для кидання. Про це заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко під час брифінгу.

«Жодної зброї, жодних предметів, які можуть бути використані як зброя, жодних речей, які легальні, яких можна купити, але які можуть бути використані для нанесення шкоди собі або оточуючим, - газові балончики, петарди, файєри, ножі, жодних метальних предметів – яєць, овочів, фруктів – все це буде на входах до споруди вилучатися», - зазначив він.

За його словами, контроль і перевірки при вході на стадіон будуть проводитись більш суворо, ніж це зазвичай відбувається під час проведення спортивних змагань.



«Приходьте без нічого», - підсумував речник МВС.

Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що на передвиборних дебатах між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійському» будуть присутні близько 60 тисяч людей.

Раніше у штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».

«Закликаємо прийти прихильників Петра Порошенка і показати, що ми є, що наш кандидат має реальну підтримку, і що наш вибір – свідомий. Окреме прохання – не треба атрибутики спортивних змагань. Ніяких фаєрів, дудок, барабанів тощо. Ми йдемо не змагатися хто кого перекричить. Приносьте з собою прапори та символіку у державних кольорах України та Євросоюзу», - йдеться у повідомленні штаба Порошенка.

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