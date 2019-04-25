Держдеп США про указ Путіна: це замах на суверенітет України



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Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства Росії для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей

США засуджують рішення президента Путіна щодо прискореного надання російського громадянства українцям

Указ Путіна про «паспортизацію» Донбасу є провокацією і замахом на суверенітет та територіальну цілісність України, що створює серйозні перешкоди для виконання Мінських домовленостей.

Про це йдеться в заяві речника Державного департаменту США Моргана Ортагуса.

«США засуджують рішення президента Путіна щодо прискореного надання російського громадянства українцям, які мешкають у контрольованій Росією східній Україні. Таким надзвичайно провокативним кроком Росія посилює свій напад на суверенітет і територіальну цілісність України», - йдеться у заяві.

У Держдепартаменті заявили, що рішення Путіна створює «серйозну перешкоду на шляху виконання Мінських домовленостей та реінтеграції Донбасу».

Як відзначили в Держдепі, це відбулося всього через три дні після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні, та нагадує, що він неодноразово наголошував на своїй готовності до серйозної розмови з Росією стосовно імплементації Мінських домовленостей, аби завершити конфлікт, який уже забрав життя більше ніж 13 тисяч осіб.

«Тепер рішення за Росією: чи вона хоче продовжувати ескалацію, а чи виконати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями», - заявили у Державному департаменті США.

Як повідомлялося, Путін спростив отримання російського громадянства жителям ОРДЛО. Заява про прийом у громадяни РФ від жителів самопроголошених республік, згідно з указом Путіна, має розглядатися не довше трьох місяців. Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях «окремих районів Донецької та Луганської областей».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про «паспортний» етап окупації Росією Донбасу. «Рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий «паспортний» етап окупації Донбасу», - підкреслив Клімкін.