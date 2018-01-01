Держдума РФ відмовилася давати гроші ПАРЄ

Раніше у РФ заявили, що не збираються платити внески в Раду Європи, доки права Росії в ПАРЄ не будуть відновлені

Рада Думи не затвердила перерахування внеску Росії на фінансування Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за 2018 рік. Про це заявив перший віце-спікер нижньої палати парламенту РФ Іван Мельников, передає ТАСС. [READ_MORE] «Рада Думи прийняла рішення про сплату внеску за 2018 рік у бюджет міжнародних організацій. Це



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Фото: «Коммерсантъ» Держдума Росії

Раніше у РФ заявили, що не збираються платити внески в Раду Європи, доки права Росії в ПАРЄ не будуть відновлені

Рада Думи не затвердила перерахування внеску Росії на фінансування Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) за 2018 рік.

Про це заявив перший віце-спікер нижньої палати парламенту РФ Іван Мельников, передає ТАСС.

«Рада Думи прийняла рішення про сплату внеску за 2018 рік у бюджет міжнародних організацій. Це Міжпарламентська асамблея православ'я, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва, Міжпарламентський союз, Міжнародна федерація бібліотечних товариств та асоціацій і Секретаріат Парламентської конференції Балтійського моря. Як ви помітили, немає Парламентської асамблеї Ради Європи. На цьому хотів би акцентувати вашу увагу», - сказав він.

Мельников пояснив, що це рішення було прийнято «у відношенні тієї частини, яка стосується ПАРЄ», а не загального внеску до Ради Європи.

«Це знаходиться в компетенції Думи. У кінцевому рахунку [подібні] рішення оформляються МЗС <...> ми на Раді Думи приймаємо відповідні рішення», - додав перший віце-спікер Держдуми РФ.

Раніше у російській Раді Федерації заявили, що не збираються платити внески в Раду Європи, доки права Росії в Парламентській асамблеї РЄ не будуть відновлені.

Віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що наразі секретаріат Ради Європи очолює росіянин, який робить усе для повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи.

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