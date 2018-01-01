Нардеп розповів, як Росія шантажує ПАРЄ

Росія домагається змін у регламенті ПАРЄ для свого повернення

Наразі секретаріат Ради Європи очолює росіянин, який робить усе для повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це розповів в ефірі «5 каналу» представник України, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв. «Під прикриттям красивої фрази «гармонізації правил і необхідності підготовки до саміту 60-річчя



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Росія домагається змін у регламенті ПАРЄ для свого повернення

Наразі секретаріат Ради Європи очолює росіянин, який робить усе для повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це розповів в ефірі «5 каналу» представник України, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв.

«Під прикриттям красивої фрази «гармонізації правил і необхідності підготовки до саміту 60-річчя Ради Європи» просто хочуть провести зміни в регламенті, які вимагає російська делегація для свого повернення. Вимагають вони це в шантажистський спосіб, кажуть, або ви це робите і ми тоді повертаємося, або якщо ми не повертаємося, то тоді ми не платимо свої внески в Раду Європи. Можна за це вигнати країну, якщо вона за два роки не сплачує свої внески. З минулого року вже частину не сплатила, тобто дві третини внеску за минулий рік і цей рік. В кінці року можна питання вже розглядати. Але в Раді Європи бояться, що Росія пуститься берегів і вони впливати ніяк не можуть, бо не хочуть втрачати такої великої країни, якщо доведеться ставити питання про її виключення», – повідомив Ар'єв.

«Якщо ПАРЄ піде на шантаж Росії і забере ці правила, це означає, що вона відрізає собі обидві руки і вибиває сама собі зуби. Бо це абсолютно знищує моніторингову процедуру за виконанням зобов'язань усіх країн, які вступили в цю організацію…», - зазначив він.

«Зараз, якщо напряму не вдалося переконати членів ПАРЄ «пробачити Росії всі її гріхи» і повернути її без виконання резолюції, то той метод, який застосовують зараз, це все одно що не судити злочинця, а прибирати з Кримінального Кодексу статтю, яка робить його злочинцем», – додав Ар'єв.

Як відомо, виступаючи в перший день зимової сесії ПАРЄ, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що настав час для гармонізації відносин всередині РЄ та повернення «на борт» організації держав-членів.

Росія була позбавлена права голосу в ПАРЄ у квітні 2014 року за окупацію Криму і дестабілізацію ситуації на Донбасі. Москва заявила, що припиняє платити внески до Ради Європи у 2017 році через суперечку щодо повноважень російської делегації у ПАРЄ.

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