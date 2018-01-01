ПАРЄ знову вимагає від РФ виконувати резолюції Асамблеї щодо Донбасу та окупованого Криму

Керівник української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв заявив, що Україна зупинила бліцкриг з повернення Росії до ПАРЄ. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Політик повідомив, що ПАРЄ підтримала важливі поправки української делегації в резолюцію «Розвиток процедури моніторинга».



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ПАРЄ знову вимагає від РФ виконувати резолюції Асамблеї щодо Донбасу та окупованого Криму

Керівник української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв заявив, що Україна зупинила бліцкриг з повернення Росії до ПАРЄ. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Політик повідомив, що ПАРЄ підтримала важливі поправки української делегації в резолюцію «Розвиток процедури моніторинга».

«Крім чергового нагадування про агресію на Донбасі і анексію Криму, Асамблея знову поставила вимогу від РФ виконувати резолюції ПАРЄ з цих питань. В контексті зусиль генсека Ради Європи та інших прихильників повернення РФ без передумов, це може бути важливим сигналом для тих хто хоче продати принципи за відновлення російського фінансування», - зазначив Ар’єв.

«Нам вдалося зупинити бліцкриг з повернення РФ і провести багато важливих переговорів, які додають оптимізму на майбутнє. Наша боротьба за правду, верховенство права і права людини триває. В сесії ПАРЄ‘2018 все тільки попереду», - підсумував він зимову сесію ПАРЄ, яка сьогодні закривається у Страсбурзі.

Нагадаємо, 25 січня ПАРЄ оприлюднила звіт щодо України.

Раніше повідомлялося, що на червневій сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи може бути представлений проект рішення про зміни до правил та процедур ПАРЄ, ухвалення якого вимагає РФ.