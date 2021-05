Держсекретар США Блінкен у Києві: подробиці візиту, зустрічей і переговорів

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні ввечері прибув до України з офіційним візитом. Чиновник зараз перебуває у Києві. Про це повідомив сам Блінкен у своєму Twitter.

«Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство між Україною та США. Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами триваючу російську агресію і підкреслити необхідність дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ», – написав він.

Wheels down in Kyiv as we look to strengthen the #USUkrainePartnership. This will be an important opportunity to discuss continued Russian aggression and to underscore the need for maintaining both the pace of and focus on reforms with our Ukrainian partners.