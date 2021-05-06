Держсекретар США Блінкен у Києві: подробиці візиту, зустрічей і переговорів

Візит Ентоні Блінкена до України почнеться із зустрічі з очільником МЗС Дмитром Кулебою

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні ввечері прибув до України з офіційним візитом. Чиновник зараз перебуває у Києві. Про це повідомив сам Блінкен у своєму Twitter.

«Прибув до Києва з прагненням посилити партнерство між Україною та США. Це буде важлива можливість обговорити з нашими українськими партнерами триваючу російську агресію і підкреслити необхідність дотримання як темпів, так і зосередженості в просуванні реформ», – написав він.

Wheels down in Kyiv as we look to strengthen the #USUkrainePartnership. This will be an important opportunity to discuss continued Russian aggression and to underscore the need for maintaining both the pace of and focus on reforms with our Ukrainian partners. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 5, 2021

В інтерв’ю CNN Кулеба заявив, що обговорить із Блінкеном «список» військової підтримки США. В рамках цього Україна проситиме про системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології, зазначив український міністр. «Я хочу чітко пояснити, що йдеться не лише про отримання її (зброї – ред.) від Сполучених Штатів, а й про її придбання у США», – сказав Кулеба, додавши, що «ми хочемо, щоб це партнерство працювало в обох напрямках. Воно повинно бути взаємовигідним». Кулеба зазначив, що хоче, щоб Україна розглядалася США як «східний кордон демократії» у Центральній Європі та регіоні Чорного моря та була інтегрована у Захід, включно з НАТО. Щодо членства в НАТО міністр наголосив, що Україна повинна мати чітку дорожню карту вступу в Альянс. «І тут США можуть нам допомогти», – відзначив Кулеба.

Зазначається, що літак Державного секретаря приземлився в аеропорту «Бориспіль» 5 травня приблизно о 23:40.

Раніше українські ЗМІ опублікували програму візиту Блінкена в Україну.

6 травня о 9:30 Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Після півгодинних переговорів вони пройдуть до Меморіальної стіни біля Михайлівського собору, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України через російську агресію.

Після цього Блінкен відправиться на зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, вона запланована на 10:35.

Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським планується на 11:30, вона триватиме близько години. Їх спільна пресконференція запланована на 12:40.

На 14:15 заплановано круглий стіл з представниками українського громадянського суспільства, він пройде в режимі онлайн.

О 15:15 відбудеться зустріч зі співробітниками посольства США в Україні також в онлайн-режимі.

На 15:50 заплановано інтерв'ю Блінкена. Після цього держсекретар США вирушить до аеропорту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Блінкен приїде до України разом зі своєю заступницею Вікторією Нуланд.

Нуланд восени 2013 року стала помічником Державного секретаря у справах Європи та Євразії, на початку Євромайдану в Києві відвідувала Україну кожні три-чотири тижні. Виступала на Майдані. Пішла у відставку після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. У квітні 2021 року повернулася до Державного департаменту на посаду заступника держсекретаря США з політичних питань.

Зазначимо, в Управлінні державної охорони України вже заявили, що у зв'язку з візитом Блінкена у Києві можливі обмеження дорожнього руху на центральних вулицях. Ці обмеження пов'язані з заходами щодо забезпечення охорони державного секретаря США.

За даними CNN, поїздка держсекретаря перед запланованою зустріччю американського президента Джо Байдена з Володимиром Путіним має продемонструвати Москві, що Вашингтон підтримує Київ.

Крім того, візит Блінкена до України дозволить обговорити потенційну зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Раніше Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

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