Батіг чи пряник? Що привіз до Києва держсекретар Блінкен

Білий дім відправив до України найбільш високопосадового дипломата за кілька тижнів до зустрічі з Путіним

У експертних колах існують побоювання, що візит може стати «візитом заспокоєння» для України

Увесь день 6 травня Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе в Києві. Сьогодні пізно вночі він прибуває до України у супроводі заступниці з політичних питань Вікторії Нуланд. Для обох дипломатів це вже не перша поїздка до України, але перша в нинішніх статусах.

Білий дім відправив до України найбільш високопосадового дипломата за кілька тижнів до зустрічі з Путіним, і має розцінюватися як чіткий сигнал підтримки України Вашингтоном, зазначає CNN. А колишній посол США в Польщі Даніель Фрід назвав, що візит Блінкена «дуже хорошим кроком». «Стратегії щодо України потрібно дві частини. Одна рука, що обіймає їх за плече, щоб допомогти їм протистояти агресії з боку Кремля, та нога на їхній спині, щоб змусити їх виправити речі у себе вдома, щоб Україна не була просто корупційною державою, вразливою перед російською агресією», – зазначив ексдипломат.

Втім, не все так однозначно. Візит Блінкена, який і Офіс президента підносить як чудовий знак для України, може виявитись не надто приємним як для українських високопосадовців та президента, так і для країни. Оскільки у експертних колах існують побоювання, що він може стати «візитом заспокоєння». А доля України вирішуватиметься не в Києві, а за місяць в невідомому поки що місці, де господар Білогго Дому потисне руку господарю Кремля.

Що у планах

В офіційній заяві Держдепартаменту США йдеться, що у Києві «Блінкен планує знову запевнити Україну в підтримці США на тлі підтримки Росією сепаратистів на сході країни та стягнення військ на кордоні. Однак він також підніме питання стійкої стурбованості США корупцією, що вже багато років є великим подразником у стосунках між країнами».

Однак за офіційними релізами може виникнути абсолютно інша тональність. І війна на Сході – точно не єдина тема, якої планує торкнутися Блінкен. Минулого тижня Держдепартамент висловив «глибоку стурбованість» зміною керівництва «Нафтогазу», пише The Independent. «Це прорахований крок із використанням процедурної лазівки, що демонструє зневагу до чесної та прозорої практики корпоративного управління та ускладнює реформування української енергетики та покращення інвестиційного клімату», – сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Крім того, як наголошують британські ЗМІ, американський високопосадовець також торкнеться питання корупції в Україні.

Напередодні візиту в Україну Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон рішуче виступає проти газопроводу «Північний потік-2», тож можна припустити, що поговорять і про це.

Чого чекати від візиту?

Сам Блінкен неодноразово заявляв про те, що Америка повинна підтримати Україну зброєю. Відтак, можна припустити, що у випадку вдалих перемовин Україна може сподіватися на реалізацію контрактів у цій сфері.

Поруч із військовою допомогою, США могли б допомогти і дипломатією. У європейських ЗМІ лунає думка про те, що нові адміністрація Білого дому після історії із концентрацією і відведенням російських військ поблизу українських кордонів вирішила взяти ситуацію у свої руки та виступити медіатором у відносинах між Україною та країною-агресором.

«У конфлікті між Росією та Україною є нові ознаки надії. Президент Росії Володимир Путін дав знак, що не проти зустрічі на вищому рівні з президентом США Джо Байденом цього літа. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у ефірі російського телебачення, що пропозиція Байдена була позитивно сприйнята Кремлем. Як нейтральні у військовому відношенні Австрія та Фінляндія запропонували провести зустріч на території своїх країн», – пише Deutche Welle.

Разом із тим, Сполучені Штати за допомогу у протистоянні з РФ вимагатиме ряд дій і від України.

По-перше, обережності і законності в ухваленні кадрових рішень. Як відомо, і США, і МВФ, і інші зарубіжні партнери України вкрай негативно сприйняли новину про відставку очільника «Нафтогазу» Коболєва, легітимність якої під питанням через недотримання необхідних процедур.

По-друге, Сполучені Штати наполягатимуть на посиленні боротьби з корупцією. Очевидно, президенту Зеленському доведеться вислухати про незалежність і недоторканність НАБУ, створеного разом із Антикорупційною прокуратурою під наглядом американців. Найменші відхилення від антикорупційного курсу можуть вартувати Україні затягнення із вступом до НАТО – про це нова адміністрація Білого дому неодноразово натякала. Натомість Офіс президента дуже сподівається, що після візиту Блінкена США всіляко сприятимуть прискоренню набуття Україною членства в Організації.

На думку ексгенпрокурора, антикорупціонера Руслана Рябошапки, від Блінкена і Вікторії Нуланд може отримати на горіхи глава ОП Андрій Єрмак. «Цікаво, як їм дивитиметься в очі і що говоритиме чинний керівник Офісу Президента, який був частиною українсько-американської змови проти сьогоднішнього президента США, що ледь не обернулось для України втратою підтримки ключового міжнародного партнера? Андрій Єрмак «продавав» себе президентові Зеленському як провідного фахівця у відносинах з США…», – нагадує він про нещодавній скандал із публікацією транскрипту розмови адвоката Трампа Руді Джуліані з Єрмаком.

Блінкен і Україна

Свого часу Блінкен був у команді президента США Барака Обами. Тоді, як і нині, працював у зв’язці із нинішнім лідером країни Джо Байденом. У 2014-му, в розпал бойових дій на Донбасі, Блінкен отримав посаду заступника держсекретаря США.

У березні 2015 Блінкен приїздив до Києва і спілкувався з вищим керівництвом держави. Тоді він заявив журналістам, що США «глибоко віддані майбутньому України та її успіху, десятиліттями допомагають будувати цілісну та мирну Європу», а також заявив про необхідність дотримання єдиних правил на міжнародній арені, які опинились « під загрозою через російську агресію в Україні».

«Кордони не можна змінювати силою. Якщо ми дозволимо, щоб це відбувалося, то це буде прецедентом не тільки тут в Європі, але й по всьому світі», – підкреслював він.

Коли США очолив Дональд Трамп, Блінкен став більш радикальним. Він навіть опублікував велику статтю у The New York Times із красномовною назвою «Адміністрації Трампа час озброювати Україну». Коментуючи чергове загострення на Донбасі, Блінкен зазначив, що президент РФ Володимир Путін роздмухує і заморожує конфлікт, коли йому це вигідно. «Так він сподівається зберегти Україну назавжди дестабілізованою, підсилюючи внутрішнє невдоволення через неспроможність Києва припинити окупацію, купуючи час, щоб повернути Україну в російську сферу впливу після вторгнення та знущань», – написав майбутній держсекретар США.

Нині ж, говорячи про наміри президента РФ Володимира Путіна, Блінкен зауважив: «Я не можу сказати вам, що ми знаємо про наміри пана Путіна. Є безліч речей, які він міг би зробити або вирішити не робити».

Згодом Блінкен неодноразово заявляв про пряму причетність Москви до подій на Донбасі, називав бойовиків «маріонетками РФ».

2016-го, коментуючи чергове загострення на Донбасі, він зазначив, що зростання кількості атак «було спровоковано Росією або відбувалося з її мовчазної згоди». «У росіян є величезні важелі впливу на бойовиків. Якщо вони захочуть припинити це, то вони можуть, і повинні», - підкреслив тоді Блінкен і додав, що США не знімуть санкції, доки Росія не виконає мінські домовленості в повному обсязі.

3 травня Блінкен провів зустріч із міністром закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, де обговорили, серед іншого, дії РФ біля кордону України. «Ми підтвердили нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України, куди я відправлюсь також цього тижня», - зауважив тоді глава американського зовнішньополітичного відомства.

Попри постійні заяви щодо підтримки України у війні з Росією, Блінкен, водночас, зауважував що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою. «Якщо Росія вирішить діяти нерозсудливо чи агресивно, ми дамо відповідь. Але ми не шукаємо ескалації. Ми б хотіли мати більш стабільні, більш передбачувані відносини, – заявив Блінкен. – І якщо Росія піде в цьому напрямку, так само зробимо й ми».

Нуланд і Україна

У вересні 2019 року Вікторія Нуланд приїздила до України на менторську зустріч у рамках проекту «Я зможу», який реалізовує Фонд Олени Пінчук. Вона виголосила чимало дружніх щодо України тез («Я була з вами на Майдані, і я ніколи цього не забуду. Я дуже пишаюся, що я – друг України»), однак, немов ложка дьогтю у бочці з медом, пролунав її заклик до українців… проявити терпіння щодо РФ і помиритися з агресором.





Нуланд з Пайєттом на Майдані в Києві, 2013 рік (фото: echo.msk.ru)

«А щодо Росії, то думаю, що треба проявити терпіння. Ви бачите, які внутрішні процеси зараз у Росії відбуваються. Якщо Кремль не змінить курс, то Росію чекають великі внутрішні проблеми. Зараз Росія не хоче, щоб Україна відбулася як успішна держава, але я б хотіла, щоб ми і наші діти змогли жити на планеті, де Україна і Росія поважатимуть і підтримуватимуть одна одну», – зазначила вона.

Щоправда, у тому ж таки 2019-у Нуланд на слуханнях в Конгресі виступила за посилення санкцій проти Росії. У відповідь Кремль заборонив їй в'їзд до РФ.

Крім того, Вікторія Нуланд неодноразово називала корупцію «основною перепоною для України в контексті її економічного прогресу та є своєрідним «гачком» для того ж Кремля у поширенні свого геополітичного впливу й руйнації української державності».

«Ви, українці, зробили величезний прорив – ви пішли до Європи. Україна потребує підтримки, але найперше українці самі мають для себе все робити. Щоб покращити своє життя і зміцнити країну, треба об’єднатися і багато працювати....», – закликала вона.

Наталія Сокирчук, «Главком»



