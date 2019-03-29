Держстат порахував неформально зайнятих українців



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Неформально працює кожен п'ятий громадянин України - понад 3,5 млн осіб з 16,2 млн зайнятого населення

Минулого року кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років склала 3541,3 тисячі осіб. Про це свідчать дані Держслужби статистики.

За даними відомства, за останній рік кількість неформально зайнятих скоротилася на 4,2% (у 2017 році - 3695,6 тис. осіб).

Відносно всіх зайнятих кількість тих, хто неформально працює, в 2018 році склала 21,6%.

Найвищий відсоток неформальної зайнятості зафіксовано в Рівненській області (53%), найнижчий - у Київській - 9,7%.

Всього в Україні понад 16,2 млн осіб зайнятого населення. При цьому безробітними є 1,7 млн українців. Зокрема, за даними відомства, рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15-70 років у IV кварталі 2018 року порівняно із IV кварталом 2017 року скоротився на 0,6 в.п. і становить 9,3%.