Держзрада Януковича: суд допитує заступника Турчинова

Заступник секретаря РНБО розповів про стан ЗСУ під час анексії Криму

В Оболонському районному суді Києва триває допит свідків сторони обвинувачення у судовому засіданні у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. «Допитується генерал-полковник, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль», - зазначила



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Михайло Коваль у 2014 році був в.о. міністра оборони

Заступник секретаря РНБО розповів про стан ЗСУ під час анексії Криму

В Оболонському районному суді Києва триває допит свідків сторони обвинувачення у судовому засіданні у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

«Допитується генерал-полковник, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль», - зазначила Сарган. Михайло Коваль у 2014 році був в.о. міністра оборони

Генерал-полковник під час допиту заявив, що Збройні сили України не були в повній боєготовності у період лютого-березня 2014 року.





«Збройні сили не були в боєготовності», - сказав Коваль, відповідаючи на запитання прокурора, чи були у боєготовності ЗСУ у період лютого-березня 2014 року.

Він наголосив, що коли обійняв посаду в.о. міністра оборони України, то мав змогу ознайомитися з документами, що засвідчували стан ЗСУ.

«Так от я подивився, як він (Янукович - ред.) керував ЗСУ, маючи чіткі загрози», - наголосив Коваль.

Також заплановано допит секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Напередодні суд у справі про держзраду Януковича допитав екс-депутата Держдуми РФ Іллю Пономарьова. Він, зокрема, повідомив, що оточення Януковича отримало 1 млрд дол. від Росії за відмову від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Також стало відомо, що в Оболонському районному суді Києва збираються допитати президента України Петра Порошенка.

Оболонський районний суд 29 червня ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.