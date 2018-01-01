  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Держзрада Януковича: суд допитує заступника Турчинова

    Заступник секретаря РНБО розповів про стан ЗСУ під час анексії Криму
    В Оболонському районному суді Києва триває допит свідків сторони обвинувачення у судовому засіданні у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. «Допитується генерал-полковник, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль», - зазначила
    • Сьогодні, 11:02
    • Розсилка
    Михайло Коваль&nbsp;<span>у 2014 році був в.о. міністра оборони</span>
    Михайло Коваль у 2014 році був в.о. міністра оборони

    Заступник секретаря РНБО розповів про стан ЗСУ під час анексії Криму

    В Оболонському районному суді Києва триває допит свідків сторони обвинувачення у судовому засіданні у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

    Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

    «Допитується генерал-полковник, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль», - зазначила Сарган. Михайло Коваль у 2014 році був в.о. міністра оборони

    Генерал-полковник під час допиту заявив, що Збройні сили України не були в повній боєготовності у період лютого-березня 2014 року.


    «Збройні сили не були в боєготовності», - сказав Коваль, відповідаючи на запитання прокурора, чи були у боєготовності ЗСУ у період лютого-березня 2014 року.

    Він наголосив, що коли обійняв посаду в.о. міністра оборони України, то мав змогу ознайомитися з документами, що засвідчували стан ЗСУ.

    «Так от я подивився, як він  (Янукович - ред.) керував ЗСУ, маючи чіткі загрози», -  наголосив Коваль.

    Також заплановано допит секретаря РНБО Олександра Турчинова.

    Напередодні суд у справі про держзраду Януковича допитав екс-депутата Держдуми РФ Іллю Пономарьова. Він, зокрема, повідомив, що оточення Януковича отримало 1 млрд дол. від Росії за відмову від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

    Також стало відомо, що в Оболонському районному суді Києва збираються допитати президента України Петра Порошенка.

    Оболонський районний суд 29 червня ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.

    За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

     

    Читайте також
    Віктор Янукович суд ЗСУ РНБО допит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ