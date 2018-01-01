Директор НАБУ: електронне декларування перебуває під загрозою

За словами Ситника, орган, відповідальний за перевірку декларацій, «просто не працює»

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що електронне декларування перебуває під загрозою. Про це він сказав в інтерв'ю агенції Reuters. «Орган, відповідальний за перевірку цих декларацій, просто не працює... Це неприємна обставина, тому що електронне декларування могло б стати дуже ефективним інструментом



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Директор НАБУ Артем Ситник

За словами Ситника, орган, відповідальний за перевірку декларацій, «просто не працює»

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що електронне декларування перебуває під загрозою.

Про це він сказав в інтерв'ю агенції Reuters.

«Орган, відповідальний за перевірку цих декларацій, просто не працює... Це неприємна обставина, тому що електронне декларування могло б стати дуже ефективним інструментом боротьби з корупцією, але, на жаль, оскільки цей орган (НАЗК - ред.) ніколи не був створений фактично, так і не почав свою роботу, цей інструмент є під загрозою зараз», – заявив Ситник.

У НАЗК наразі цих заяв директора НАБУ не коментували.

Нещодавно стало відомо, що НАЗК перевірить е-декларації 10 нардепів, суддів і чиновників.

Станом на 24 січня до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 15 тис. 403 щорічні декларації за 2017 рік.

Джерело: Радіо Свобода