Директор НАБУ: електронне декларування перебуває під загрозою
- Сьогодні, 07:17
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За словами Ситника, орган, відповідальний за перевірку декларацій, «просто не працює»
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що електронне декларування перебуває під загрозою.
Про це він сказав в інтерв'ю агенції Reuters.
«Орган, відповідальний за перевірку цих декларацій, просто не працює... Це неприємна обставина, тому що електронне декларування могло б стати дуже ефективним інструментом боротьби з корупцією, але, на жаль, оскільки цей орган (НАЗК - ред.) ніколи не був створений фактично, так і не почав свою роботу, цей інструмент є під загрозою зараз», – заявив Ситник.
У НАЗК наразі цих заяв директора НАБУ не коментували.
Нещодавно стало відомо, що НАЗК перевірить е-декларації 10 нардепів, суддів і чиновників.
Станом на 24 січня до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 15 тис. 403 щорічні декларації за 2017 рік.
Джерело: Радіо Свобода