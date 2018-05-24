Для порятунку бюджету треба знизити, а не підвищувати тарифи – екс-міністр економіки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Лановий вважає, що Гройсман довів економіку до переддефолтного стану.

Вже за підсумками першого кварталу уряд зіштовхнувся з проблемою невиконання дохідної частини бюджету. Нині перед Гройсманом та його командою стоїть завдання скоротити витрати, бо надходження до державної скарбниці не відповідають запланованим показникам.

Про це йдеться у статті «Главкома»: Секвестр. Слово, яке боїться вимовити Гройсман.

На даний момент міністерство фінансів вже отримало завдання скласти список статей на скорочення. Якщо згадувати інші роки, це не вперше Україні посеред року скорочують видатки. Це було в 2014 році під час кризи. Загроза секвестру була і в 2016-му, та тоді ситуацію врятували домовленості з МВФ. Екс -міністр економіки Володимир Лановий називає поточну ситуацію передкризовою та переддефолтною.

«Де взяти гроші? – задається питанням економіст. Якщо продавати облігації на внутрішньому ринку, це призведе до інфляції, а на зовнішніх ринках – дуже дорого. МВФ вимагає високих тарифів на газ для населення і чомусь дивується, чому незбалансований бюджет. Так майже 60 млрд (у рік, - «Главком») з бюджету йде на незрозумілі субсидії невідомо кому! Якщо знизити зараз тарифи, скоротяться і витрати з бюджету і він збалансується. А секвестр чи якісь скорочення видатків залежать від політичної волі уряду».