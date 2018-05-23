У Яценюка назвали міністра Данилюка, якого хоче вигнати Гройсман, «представником МВФ»

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Міністр фінансів Олександр Данилюк потрапив у скандал

Нардеп Кірш вважає, що прем’єр Гройсман має шантажувати МВФ дефолтом

Представник «Народного фронту» Олександр Кірш прокоментував ймовірність секвестру державного бюджету. Як повідомляв «Главком», в уряді зараз розглядають можливості урізання витрат держбюджету, доходи якого нижче запланованих. Про це йдеться у матеріалі «Секвестр. Слово, яке боїться вимовити Гройсман».

За даними нардепа Олександра Кірша, який є членом комітету з питань податкової та митної політики, державний бюджет країни на 2018 рік дійсно не в змозі покрити всі заплановані видатки, саме тому постало питання про можливий секвестр. Депутат-«фронтовик» вважає, що таке розв’язання справи є майже неминучим. На його думку, Україна стала надто залежна від МВФ і це негативно впливає на економічну ситуацію в країні. Також політик зазначив, що перемовини з МВФ можуть виявитись суто формальними, адже, на його думку, міністр фінансів Олександр Данилюк і є «представником Міжнародного валютного фонду» в Україні.

«Свого часу Данилюк пропонував взагалі обійтись без МВФ, а зараз здав назад, бо фактично є представником МВФ в Україні. Тому ми можемо уявити, що це будуть за перемовини, які фонд веде зі своїм же власним представником. Це буде просто уважний запис усіх вказівок, що урізати, як підвищувати тарифи… Поки ми на наркоголці МВФ, нічого хорошого не буде», - робить висновок Кірш.

Нагадаємо, на останньому скандальному засіданні уряду Гройсман запропонував главі Мінфіну звільнитись.

У свою чергу депутат закликав прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до шантажу МВФ, навівши приклад Греції, яка свого часу домоглася списання боргів, оголосивши про можливий вихід з єврозони.

Детальніше у матеріалі «Главкома» «Секвестр. Слово, яке боїться вимовити Гройсман»