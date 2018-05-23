У Порошенка натякають, що Гройсман зволікає з секвестром бюджету

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Народний депутат Ніна Южаніна підвтерджує, від уряду ждуть план скорочення бюджетних витрат

Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна прокоментувала ситуацію з недоотриманням доходів бюджету. Нардеп від Блоку Порошенка наголошує, що становище складне, але для вирішення нагальних проблем необхідно розібратися у першопричинах.

«Коли йдуть недобори до бюджету в четвертому кварталі, то якимось чином воно перекривається, коли ж недобори вже у першому кварталі-півріччі, надолужити це складніше, – попереджає Южаніна. – Треба розібратись, чи це відбулося через високий курс гривні у порівнянні з тим, що закладено в бюджеті, чи є інші причини»

Також вона наголошує на тому, що МВФ та Мінфін уже ведуть мову про секвестр. А отже, варто очікувати пропозицій Міністерства фінансів стосовно скорочення витрат.

«Коли міністр, якого місяць не було країні, повернувшись почав натякати, що шукаються шляхи змін до бюджету разом з МВФ, мене це насторожує. Бо схоже на те, що відбудеться секвестр», - говорить Южаніна.

Детальніше у матеріалі «Главкома» «Секвестр. Слово, яке боїться вимовити Гройсман»

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