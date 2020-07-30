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    Дмитро Вовк: чотири роки брехали про формулу «Роттердам+», а тепер Зеленський особисто підписався під її поверненням

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    <span>Дмитро Вовк очолював Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з 2015 до 2018 року</span> - Дмитро Вовк: чотири роки брехали про формулу «Роттердам+», а тепер Зеленський особисто підписався під її поверненням
    Дмитро Вовк очолював Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з 2015 до 2018 року
    Фото: Главком

    Зеленський схвалив своїм підписом в Меморандумі з МВФ принципи ціноутворення на газ, абсолютно ідентичні «Роттердам+»

    Президент Володимир Зеленський своїм підписом під Меморандумом з МВФ фактично схвалив механізм ціноутворення в енергетичній сфері, який всі знають як формулу «Роттердам+». На це звертає увагу колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.

    «Підпис Зеленського під формулою («Роттердам+») «Амстердам+». Поки що не всі про це знають, а скоро може дізнатися кожен. Президент Зеленський дійсно схвалив своїм особистим підписом в Меморандумі з МВФ принципи ціноутворення на газ, абсолютно ідентичні вугільному «Роттердам+», а саме: імпортний паритет; прив’язка до європейського хабу (теж у Голландії); плюс логістика до України; застосування такої ціни у тому числі на газ, видобутий в Україні», - пише Дмитро Вовк у Facebook.

    «Таке рішення по газу у 2020 році новою владою нівелює чотири роки брехливої пропаганди Геруса і Ко і доводить політизацію 3 років «розслідування» НАБУ», - зауважив Вовк.

    «Власне, що й треба було довести, а тепер залишилось закрити «кримінальне провадження» і зробити організаційно-кадрові висновки», - наголошує колишній голова НКРЕКП.

    До слова, напередодні експерт енергоринку заявив, що ситуація з цінами на газ для населення підтвердила правомірність «Роттердам+».

     Читайте також: Дмитро Вовк: Інтерпол став на мій бік
    МВФ енергетика НКРЕКП газ НАБУ вугілля Дмитро Вовк ціни Володимир Зеленський розслідування президент Роттердам+
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