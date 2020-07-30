Дмитро Вовк: чотири роки брехали про формулу «Роттердам+», а тепер Зеленський особисто підписався під її поверненням



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Вовк очолював Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з 2015 до 2018 року Фото: Главком

Зеленський схвалив своїм підписом в Меморандумі з МВФ принципи ціноутворення на газ, абсолютно ідентичні «Роттердам+»

Президент Володимир Зеленський своїм підписом під Меморандумом з МВФ фактично схвалив механізм ціноутворення в енергетичній сфері, який всі знають як формулу «Роттердам+». На це звертає увагу колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.

«Підпис Зеленського під формулою («Роттердам+») «Амстердам+». Поки що не всі про це знають, а скоро може дізнатися кожен. Президент Зеленський дійсно схвалив своїм особистим підписом в Меморандумі з МВФ принципи ціноутворення на газ, абсолютно ідентичні вугільному «Роттердам+», а саме: імпортний паритет; прив’язка до європейського хабу (теж у Голландії); плюс логістика до України; застосування такої ціни у тому числі на газ, видобутий в Україні», - пише Дмитро Вовк у Facebook.

«Таке рішення по газу у 2020 році новою владою нівелює чотири роки брехливої пропаганди Геруса і Ко і доводить політизацію 3 років «розслідування» НАБУ», - зауважив Вовк.

«Власне, що й треба було довести, а тепер залишилось закрити «кримінальне провадження» і зробити організаційно-кадрові висновки», - наголошує колишній голова НКРЕКП.

До слова, напередодні експерт енергоринку заявив, що ситуація з цінами на газ для населення підтвердила правомірність «Роттердам+».