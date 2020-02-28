Дніпру загрожує екологічна катастрофа, а центральна влада не діє, – Філатов



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Борис Філатов зазначив, що «Південмаші» має борги за електрику, а саме від її безперебійного постачання залежить безпечне зберігання гептилу

Мер Дніпра заявив, що на «Південмаші» зберігаються майже 37 тонн гептилу – надзвичайно токсичного ракетного палива, а держава не виділяє кошти на його утилізацію

Нині Південний машинобудівний завод імені Макарова у Дніпрі перебуває у жалюгідному стані, який не врятувати муніципальними замовленнями на спецтехніку. Якщо держава, котра несе за «Південмаш» повну відповідальність, продовжить відмахуватися від його проблем, це може призвести не лише до краху підприємства, а й екологічної катастрофи з десятками тисяч жертв. Про це заявив у своєму зверненні міський голова Дніпра Борис Філатов.

Так, на «Південмаші» нині зберігаються майже 37 тонн гептилу – надзвичайно токсичного ракетного палива. Держава не виділяє кошти на його утилізацію. Крім цього, підприємство має борги за електрику, а саме від її безперебійного постачання залежить безпечне зберігання гептилу.

«Я звертаюся до прем'єр-міністра Гончарука та всієї «зеленої» влади: візьміться за це питання, поки не довелося розробляти стратегію ліквідації безпрецедентного для України лиха», – заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Також на своєму YouTube-каналі міський голова зазначив: у Дніпрі створюють штаб з протидії можливій епідемії коронавірусу та готові згорнути деякі програми, щоб мати кошти на придбання всього необхідного.

До роботи у міському штабі з протидії можливій епідемії коронавірусу запрошують усіх фахівців, які знаються на санепідеміологічних заходах. Водночас держава зобов'язана негайно припинити експорт захисних масок і халатів та терміново розмістити у виробників держзамовлення на придбання всього необхідного, виділивши під це кошти. Про це міський голова Дніпра Борис Філатов заявив у зверненні на своєму YouTube-каналі.

«За необхідності ми припинимо фінансувати будь-які програми з благоустрою і «перекинемо» десятки мільйонів гривень на придбання всього необхідного. Водночас саме центральна влада має забезпечити юридичну можливість територіальним громадам купувати потрібне для боротьби з потенційною епідемією у максимально стислі терміни», – наголосив Борис Філатов.

Водночас, за словами мера Дніпра, 21-ша міська інфекційна лікарня, котру обласний департамент охорони здоров'я майже місяць тому визначив госпітальною базою в разі спалаху коронавірусу, не має ані медикаментів і захисних костюмів, ані грошей на їх придбання. Обласні чиновники досі не вирішили питання з фінансуванням і не відповідають на листи мерії.