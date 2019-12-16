Мер Дніпра: якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик



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Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував законопроєкт Володимира Зеленського про зміни до Конституції

Борис Філатов відреагував на пропозиції, викладені у законопроєкті №2598 «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», внесеному президентом Володимиром Зеленським

На сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроєкту про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.

Мер Дніпра Борис Філатов відреагував на пропозиції, викладені в документі, на своїй сторінці в Facebook.

«Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик», - наголосив він.

«Щоб було зрозуміло, після таких змін до Конституції можна простою парламентською більшістю приєднати до Дніпра, наприклад селище Горького з однієї вулиці, і оголосити нові вибори в «новій територіальній громаді». А можна з Дніпра виключити, наприклад Таромське, зробити його нової громадою і знову ж оголосити нові вибори у новостворених громадах: Таромском і Дніпрі (без Таромського). А можна з Дніпра зробити вісім громад. Або 16. Або 32. Знову ж в турборежимі 226-ма голосами. А можна без змін до Конституції об'єднати Харківську та Львівську області тільки тому, що в першій в облраду потрапили багато депутатів з «За життя», а в другій - з «Голосу». Або приєднати до Запоріжжя Місяць. Просто тому, що хочеться... Пекло», - написав Борис Філатов.

Ряд політиків і експертів раніше наголошували, що прийняття цього Закону, навпаки, значно скоротить повноваження місцевого самоврядування і зосередить всю повноту влади в Києві.

Нагадаємо, 13 грудня президент Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)».

12 грудня президент заявив, що Україна виконує свої зобов’язання щодо надання особливого статусу ОРДЛО на постійній основі шляхом підготовки внесення змін до Конституції у частині децентралізації. Зокрема, він пояснив, що в «Мінську» записано: зміни в Конституції України у зв’язку з тим, що пов’язано з децентралізацією. А також додав, що у пакеті законів щодо децентралізації формулювання «трішки інше», але, на його думку, «воно підходить».