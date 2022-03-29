До 10 років тюрми. Україна хоче карати за пропаганду російського неонацистського режиму

Парламентарі пропонують закріпити на законодавчому рівні, що Росія є державою-терористом

Народні депутати України виступають за введення кримінальної відповідальності за пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму як акту агресії Росії проти України. Про це сказано у тексті законопроєкту, зареєстрованого 26 березня.

Законопроект передбачає доповнення Кримінального кодексу України новою статтею 258-6. Зокрема, за пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму світитиме обмеженням волі до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін, з конфіскацією майна або без такої.

Якщо ж пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму вчинені представником влади або організованою групою з використанням засобів масової інформації, доведеться сісти тюрми від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Крім цього, парламентарі 26 березня зареєстрували інший законопроєкт, у якому на рівні закону пропонують визначити неонацистський характер політичного режиму сучасної Росії, так і символіки, яка використовується для виправдання та підтримки війни в Україні. Проєкт документа передбачає:

доповнити законодавство новими термінами «держава-терорист» і «символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну»;

літери «Z», «V» пропонується визнати символікою військового вторгнення Росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим цим законом ознакам;

Росію пропонується визнати державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України;

пропонується заборонити будь-яку пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Росії як держави-терориста, в тому числі використання символіки вторгнення.

Також обранці виступають за заборону використання символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України у назвах юридичних осіб.

Наразі обидва законопроєкти направлено на розгляд парламентських комітетів.

Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.