Порошенко звернувся до росіян, які виїхали в Грузію: Не мовчіть, вам не вдасться «пересидіти» війну

Порошенко: Маріуполь був найбільш російськомовним містом в Україні, яке сьогодні знищене і знесене з лиця землі

Порошенко попросив росіян не мовчати про страшні злочини окупантів

Петро Порошенко в ефірі грузинської телекомпанії «Pirveli» закликав росіян, які після початку широкомасштабного вторгнення путіна в Україну і накладених на країну-агресора санкцій виїхали до Грузії в надії «пересидіти складні часи». Порошенко попросив їх не мовчати про страшні злочини російських окупантів в Україні і наголосив – «відсидітись» їм не вдасться.

«Я хотів би звернутися до вас – росіяни, яких, як кажуть, сьогодні більше 200 тисяч в Грузії. Не думайте, що вам вдасться «пересидіти». Ви не перечекаєте цієї війни, тому що ця війна світоглядна», – вважає Порошенко.

«Обов’язково зателефонуйте – навіть в умовах тотального блокування інтернет ресурсів у росії, в умовах обдурювання та отруєння мозку російською пропагандою. Додзвоніться та розкажіть про реальну ситуацію в Україні», – закликає Порошенко.

Розповідаючи про злочини окупантів, про зруйнований Маріуполь, Порошенко не стримав емоцій: «розкажіть про вбитих та закатованих дітей. Розкажіть про згвалтованих жінок, які довірилися і пішли «гуманітарними коридорами». Розкажіть про цивільне населення Маріуполя, яке вмирало від голоду та спраги. Розтоплюючи сніг для того, щоби прожити ще день. Сподіваючись на хоч якесь зерно людяності, яке вони збиралися побачити в очах нелюдів – російських фашистів, що увірвалися до нас».

«Розкажіть: Маріуполь був найбільш російськомовним містом в Україні, яке сьогодні знищене і знесене з лиця землі. Розкажіть про Маріупольський драмтеатр, де люди ховалися від бомбардувань у підвалах, і де понад 300 цивільних осіб, жінок та дітей загинули», – говорить Порошенко.

«Розкажіть про Харків, Суми, Чернігів під бомбардуваннями. Розкажіть про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, які знаходяться в 5 кілометрах від Києва і які щоденні обстрілюють артилерійським, ракетним вогнем. Системами залпового вогню б’ють по церквах. І люди загинули просто у церкві», – обурюється Порошенко.

«Розкажіть про те, у 40-мільйонній країні 25% населення – біженці, які змушені були покинути свої будинки та тікати від російських варварів. Розкажіть про 50% дітей, які були змушені покинути своє житло», – наголосив п’ятий Президент.

«Путін не хоче це називати війною? Так, це злочин проти людства, за який точно його організатори, ті, хто віддавали накази, не просто опиняться за ґратами, а будуть прокляті. Прокляті всім людством за життя, які вони забрали», – попередив Петро Порошенко.

«Не мовчіть!», – закликав він російських громадян.