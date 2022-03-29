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    У боях під Харковом окупанти втратили полковника та понад 1500 осіб – Генштаб

    Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії - У боях під Харковом окупанти втратили полковника та понад 1500 осіб – Генштаб
    Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії
    фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти

    Наразі існує проблема посилення та проведення ротації наявного угруповання противника. Так, тільки в тихоокеанському флоті збройних сил Росії підрозділи комплектування, за причини відмови особового складу брати участь у так званій «спеціальній операції», не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні 29 березня.

    На Волинському напрямку угруповання збройних сил Республіки Білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.

    На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію Білорусі.

    На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.

    На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм.

    Тривають бої в районі населених пунктів Камянка, Суха Камянка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.

    На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має.

    В місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру. На Південнобузькому напрямку ворог, під прикриттям вогню артилерії, проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива.

    Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Стримує противника на всіх напрямках, на окремих напрямках витісняють ворога.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У боях під Харковом окупанти втратили полковника та понад 1500 осіб – Генштаб