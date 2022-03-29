Банкова повідомила подробиці переговорів України з Росією в Стамбулі

Подоляк: «Ключове питання – договір про міжнародні гарантії безпеки для України»

У Стамбулі, де відбуваються переговори України та Росії, зараз йдуть консультації з кількох важливих питань. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Зараз йдуть консультації з кількох важливих питань. Ключове питання-договір про міжнародні гарантії безпеки для України, саме з ним ми зможемо закінчити війну. Друге питання, не менш важливе, – це припинення вогню, щоб вирішити всі гуманітарні проблеми», – заявив він.

За словами Подоляка, зараз велика проблема ескалації війни. «І окремо хочу підкреслити, що сьогодні є ще одна проблема: що стає більше і більше – ескалація війни, ненависті, порушення звичаїв і правил ведення війни не тільки на полях. З обох сторін йдуть заклики про знищення обох народів і це все призводить до конфліктів. Є відео з порушенням Женевських конвенцій по відношенню до військовополонених», – заявив він.

Учасник переговорної групи також заявив, що зараз буде юридично вирішуватися питання, щоб такі випадки не повторювалися.

Як повідомлялося, переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського.

Також очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав головні меседжі, яких домагатиметься на переговорах Україна з Росією у Туреччині. До слова, президент Туреччини Тайїп Ердоган висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.