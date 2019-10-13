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    До +23 і сонце: прогноз погоди в Україні на 13 жовтня

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    До +23 і сонце: прогноз погоди в Україні на 13 жовтня

    В Україні сьогодні обіцяють справжнє бабине літо

    13 жовтня в Києві ясно, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    В західних областях - невеликий сніг. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.ьТемпература вночі +5..+11, вдень +17..+23.

    У Карпатах без опадів, температура вночі +5..+10, вдень +15..+20.

    Північні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +6..+11, удень +16..+22.

    Центральні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +5..+12, удень +17..+23.

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    Східні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура вночі +6..+11, вдень +15..+22.

    Південні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +6..14, вдень +16..+23.

    Крим - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +6..+11, вдень +17..+22.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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