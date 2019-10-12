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    Новини

    У Києві оголосили штормове попередження – ДСНС

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    У Києві оголосили штормове попередження – ДСНС

    У найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 жовтня пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру в Києві у суботу.

    Про це йдеться на сайті ДСНС

    Зазначається, що за даними Українського Гідрометцентру, у Києву у найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 жовтня пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

    Крім того, в ДСНС попередили, що 12-15 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Одеській, більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

    Як повідомлялося, синоптики обіцяли, що  в Україні буде сухо і тепло: прогноз погоди на 12 жовтня.

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