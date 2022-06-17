Несподіваний приїзд Джонсона. Стали відомі деталі розмови із Зеленським (фото, відео)

Джонсон вдруге у Києві під час війни

Борис Джонсон зустрівся з президентом Зеленським

До Києва приїхав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Політик уже зустрівся з президентом Зеленським та мав змогу обговорити важливі для України питання щодо протистояння російській агресії. Про це розповів керівника Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі», – зазначив Єрмак.

«Ми дуже вдячні Британії за потужну підтримку. Як кажуть, друзі пізнаються а біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути», – підкреслив глава Офісу президента.