Несподіваний приїзд Джонсона. Стали відомі деталі розмови із Зеленським (фото, відео)
Борис Джонсон зустрівся з президентом Зеленським
До Києва приїхав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Політик уже зустрівся з президентом Зеленським та мав змогу обговорити важливі для України питання щодо протистояння російській агресії. Про це розповів керівника Офісу президента Андрій Єрмак.
«Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі», – зазначив Єрмак.
«Ми дуже вдячні Британії за потужну підтримку. Як кажуть, друзі пізнаються а біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути», – підкреслив глава Офісу президента.
Нагадаємо, у Київ приїхав Борис Джонсон.
Зазначимо, що це вже другий візит британського прем’єра до України з початку повномасштабної війни. Перший раз Джонсон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським 9 квітня.