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    Новини

    Несподіваний приїзд Джонсона. Стали відомі деталі розмови із Зеленським (фото, відео)

    Джонсон вдруге у Києві під час війни - Несподіваний приїзд Джонсона. Стали відомі деталі розмови із Зеленським (фото, відео)
    Джонсон вдруге у Києві під час війни
    фото: Офіс президента

    Борис Джонсон зустрівся з президентом Зеленським

    До Києва приїхав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Політик уже зустрівся з президентом Зеленським та мав змогу обговорити важливі для України питання щодо протистояння російській агресії. Про це розповів керівника Офісу президента Андрій Єрмак.

    «Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі», – зазначив Єрмак.

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    Несподіваний приїзд Джонсона. Стали відомі деталі розмови із Зеленським (фото, відео)
    Несподіваний приїзд Джонсона. Стали відомі деталі розмови із Зеленським (фото, відео)
    Несподіваний приїзд Джонсона. Стали відомі деталі розмови із Зеленським (фото, відео)
    Несподіваний приїзд Джонсона. Стали відомі деталі розмови із Зеленським (фото, відео)
    Несподіваний приїзд Джонсона. Стали відомі деталі розмови із Зеленським (фото, відео)
    Несподіваний приїзд Джонсона. Стали відомі деталі розмови із Зеленським (фото, відео)
    Несподіваний приїзд Джонсона. Стали відомі деталі розмови із Зеленським (фото, відео)

    «Ми дуже вдячні Британії за потужну підтримку. Як кажуть, друзі пізнаються а біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути», – підкреслив глава Офісу президента.

    Нагадаємо, у Київ приїхав Борис Джонсон.

    Зазначимо, що це вже другий візит британського прем’єра до України з початку повномасштабної війни. Перший раз Джонсон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським 9 квітня.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Несподіваний приїзд Джонсона. Стали відомі деталі розмови із Зеленським (фото, відео)