Джонсон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським

Триває зустріч Зеленського та Джонсона тет-а-тет

До Києва прибув прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

«Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Сибіга зазначив, що Велика Британія - лідер в оборонній підтримці України, лідер в антивоєнній коаліції, лідер у санкціях щодо російського агресора.

Нещодавно британський прем’єр навіть заявив, що може здійснити миттєву поїздку до Києва.

Об’єднане королівство регулярно допомагає України зброєю. 27 березня Британія передала Україні нову партію зенітних комплексів Starstreak.

8 квітня Джонсон оголосив про постачання в Україну нового пакета озброєнь на суму 100 млн фунтів стерлінгів, який включатиме зенітні та протитанкові ракети.

Також Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі.

Також Джонсон раніше заявив, що припинення російсько-української війни є недостатньою причиною для скасування санкцій, запроваджених Британією проти країни-агресора.

В інтерв’ю виданню Economist президент України Володимир Зеленський назвав Бориса Джонсона прикладом допомоги та відданості Україні для усього західного світу.