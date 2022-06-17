У Київ приїхав Борис Джонсон (фото, відео)

Зеленський підтвердив, що Джонсон прибув до столиці України

Зеленський говорив із прем'єр-міністром Борисом Джонсоном про постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони

У Київ, 17 червня, несподівано завітав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він здійснив другий візит для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Sky News.

Джонсон мав прибути на захід у Донкастері та виголосити промову перед парламентарями і представниками бізнесу, але в останню хвилину припинив участь у ньому.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Джонсон прибув до Києва. Глава держави виклав у Telegram відео зустрічі британського прем'єра.

«Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона», – написав Зеленський.

Зеленський говорив із прем'єр-міністром Борисом Джонсоном про постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони. Про це розповів керівника Офісу президента Андрій Єрмак.

Також говорили про:

економічну підтримку України;

посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака;

гарантії безпеки для України і необхідність компенсації Росією завданих збитків Україні.

«І, звісно, нашу перемогу у війні за незалежність. Ми дуже вдячні Британії за потужну підтримку. Україна переможе з такими сильними союзниками», – написав керівник ОП.

Зазначимо, що це вже другий візит британського прем’єра до України з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше 9 квітня Джонсон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським.