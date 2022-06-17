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    Новини

    У Київ приїхав Борис Джонсон (фото, відео)

    Зеленський підтвердив, що Джонсон прибув до столиці України - У Київ приїхав Борис Джонсон (фото, відео)
    Зеленський підтвердив, що Джонсон прибув до столиці України
    фото: t.me/V_Zelenskiy_official

    Зеленський говорив із прем'єр-міністром Борисом Джонсоном про постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони

    У Київ, 17 червня, несподівано завітав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він здійснив другий візит для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Sky News.

    Джонсон мав прибути на захід у Донкастері та виголосити промову перед парламентарями і представниками бізнесу, але в останню хвилину припинив участь у ньому.

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    У Київ приїхав Борис Джонсон (фото, відео)
    У Київ приїхав Борис Джонсон (фото, відео)
    У Київ приїхав Борис Джонсон (фото, відео)

    Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Джонсон прибув до Києва. Глава держави виклав у Telegram відео зустрічі британського прем'єра.

    «Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона», – написав Зеленський.

    Зеленський говорив із прем'єр-міністром Борисом Джонсоном про постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони. Про це розповів керівника Офісу президента Андрій Єрмак.

    Також говорили про:

    • економічну підтримку України;
    • посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака;
    • гарантії безпеки для України і необхідність компенсації Росією завданих збитків Україні.

    «І, звісно, нашу перемогу у війні за незалежність. Ми дуже вдячні Британії за потужну підтримку. Україна переможе з такими сильними союзниками», – написав керівник ОП.

    Зазначимо, що це вже другий візит британського прем’єра до України з початку повномасштабної війни.

    Нагадаємо, раніше 9 квітня Джонсон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським.

    Теги: росія окупанти війна Велика Британія Володимир Зеленський Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    У Київ приїхав Борис Джонсон (фото, відео)