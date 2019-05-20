До полонених українських моряків в РФ не пускають адвокатів



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СІЗО «Лефортово» у Москві

Адвокат не змогла потрапити у СІЗО до свого підзахисного, українського моряка Володимира Терещенка

Адміністрація СІЗО «Лефортово» у Москві перешкоджає доступу адвокатів до військовополонених українських моряків.

Про це повідомив у неділю в Twitter адвокат Микола Полозов.

«Адміністрацією СІЗО «Лефортово» допущена ситуація, за якої вкрай утруднений доступ адвокатів для конфіденційного спілкування і роботи з підзахисними. Щодо військовополонених українських моряків, ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції», - написав він.

Полозов опублікував пост адвоката Анастасії Георгієвської, яка у п'ятницю не змогла потрапити до свого підзахисного, українського моряка Володимира Терещенка, оскільки цього дня до СІЗО пропускали тільки слідчих.

«Це не тільки порушення «прав адвокатів» (Федеральна палата адвокатів Російської Федерації, ау???) але й кричуще порушення права на захист», - зазначила Георгієвська.

«З урахуванням того, що листи від мого підзахисного Володимира Терещенка навіть до мене не приходять (СІЗО «Лефортово» і слідство не бачать тут порушення, дивно, так?), телефонні дзвінки йому заборонені, побачення теж - я вважаю, що вже три тижні Володимир Терещенко перебуває в стані incommunicado», - написала адвокат.

Як відомо, Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.