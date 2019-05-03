Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків



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Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль Фото: facebook.com

Олена Зеркаль поінформувала, що аргументи сторін - письмові документи і розшифровка виступів - будуть доступними вже під час слухань, а рішення трибуналу буде ухвалене до кінця травня

Росія повідомила, що не братиме участі в слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у Міжнародному трибуналі з морського права. Про це написала у Facebook заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Росія повідомила, що не братиме участі в слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у Міжнародному трибуналі з морського права. Послідовна відмова Росії брати участь у слуханнях не зменшує легітимності справи щодо звільнення наших моряків і слухання відбудуться як заплановано - 10 травня 2019 року в Гамбурзі», - зазначила Зеркаль.

Вона поінформувала, що аргументи сторін - письмові документи і розшифровка виступів - будуть доступними вже під час слухань, а рішення трибуналу буде ухвалене до кінця травня.

«І навіть якщо Росія у своїй послідовності буде для своїх споживачів інформації подавати рішення про звільнення українських моряків як велику послугу новообраному президенту України, весь цивілізований світ буде свідомий того, що насправді це ніяка не послуга, а виконання рішення трибуналу. Ми не просимо послугу, ми вимагаємо негайного звільнення наших моряків як це передбачає Конвенція ООН з морського права», - наголосила заступник міністра.

Нагадаємо, Україна очікує на рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо захоплених Росією українських суден та моряків за місяць.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко поінформував генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо позову України проти РФ до Міжнародного трибуналу з морського права

Натомість Росія не визнає права трибуналу ООН розглядати інцидент у Керченській протоці.

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