До Порошенка прийшли націоналісти зі своїми вимогами



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Націоналісти зібрались на Майдані Незалежності, звідки вирушили на Банкову Фото: Національний корпус

Націоналісти вимагають запровадити воєнний стан

До Адміністрації президента прийшли сотні представників «Національного корпусу» та «Національних дружин».

Вони зібрались на Майдані Незалежності, звідки вирушили на Банкову.

Націоналісти озвучили свої вимоги до керівництва держави:

Рішучі дії керівництва держави у відповідь на агресію РФ;

Розірвання договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки;

Воєнний стан без скасування чи перенесення дати виборів.

Як повідомлялося, до Адміністрації президента України стягнули силовиків та правоохоронців.

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.



