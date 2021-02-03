До роботи міністра економіки Петрашко є низка зауважень, ми чекаємо на його звіт – нардеп

За словами Тарути, депутати оцінять роботу міністра за результатами звіту

Депутати мають претензії до роботи міністра економрозвитку Ігоря Петрашка та планують заслухати його звіт у економічному комітеті парламенту. Про це УНН розповів член комітету Ради з питань економічного розвитку, народний депутат Сергій Тарута.

«Будемо оцінювати його (міністра економіки Ігоря Петрашка – ред.) за результатами. У нас через два тижні буде комітет, і ми будемо заслуховувати його звіт за діяльність 2020 року і план на 2021 рік. Якраз цей план, його бачення й цілі міністерства будуть оцінкою того, наскільки відповідна сьогодні політика Міністерства економіки», – повідомив Тарута.

Депутат також зазначив, що в народних депутатів накопичилось багато зауважень до роботи міністра і вони хочуть почути його відповідь, та оцінюватимуть роботу міністра за результатами звіту.

«Є багато претензій, зокрема, і від нашого комітету», – сказав Тарута.

Нагадаємо, раніше народний депутат Вадим Івченко заявив, що міністр економрозвитку Ігор Петрашко повністю провалив роботу економічного блоку й не пропонує заходів для стимулювання економіки.

Водночас, на думку економічного експерта Олександра Охріменка, міністр економрозвитку провалив роботу у сфері імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС, адже за цим напрямком було виконано лише 43% плану.

Зі свого боку економіст Борис Кушнірук наголосив, що міністр Ігор Петрашко є неефективним не лише в економічному секторі, а й в аграрному, хоча ця галузь є йому близькою, адже раніше він працював в аграрному бізнесі.