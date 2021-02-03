  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До роботи міністра економіки Петрашко є низка зауважень, ми чекаємо на його звіт – нардеп

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нардеп Івченко заявив, що Петрашко повністю провалив роботу економічного блоку - До роботи міністра економіки Петрашко є низка зауважень, ми чекаємо на його звіт – нардеп
    Нардеп Івченко заявив, що Петрашко повністю провалив роботу економічного блоку
    Фото з відкритих джерел

    За словами Тарути, депутати оцінять роботу міністра за результатами звіту

    Депутати мають претензії до роботи міністра економрозвитку Ігоря Петрашка та планують заслухати його звіт у економічному комітеті парламенту. Про це УНН розповів член комітету Ради з питань економічного розвитку, народний депутат Сергій Тарута.

    «Будемо оцінювати його (міністра економіки Ігоря Петрашка – ред.) за результатами. У нас через два тижні буде комітет, і ми будемо заслуховувати його звіт за діяльність 2020 року і план на 2021 рік. Якраз цей план, його бачення й цілі міністерства будуть оцінкою того, наскільки відповідна сьогодні політика Міністерства економіки», – повідомив Тарута.

    Депутат також зазначив, що в народних депутатів накопичилось багато зауважень до роботи міністра і вони хочуть почути його відповідь, та оцінюватимуть роботу міністра за результатами звіту.

    «Є багато претензій, зокрема, і від нашого комітету», – сказав Тарута.

    Нагадаємо, раніше народний депутат Вадим Івченко заявив, що міністр економрозвитку Ігор Петрашко повністю провалив роботу економічного блоку й не пропонує заходів для стимулювання економіки.

    Водночас, на думку економічного експерта Олександра Охріменка, міністр економрозвитку провалив роботу у сфері імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС, адже за цим напрямком було виконано лише 43% плану.

    Зі свого боку економіст Борис Кушнірук наголосив, що міністр Ігор Петрашко є неефективним не лише в економічному секторі, а й в аграрному, хоча ця галузь є йому близькою, адже раніше він працював в аграрному бізнесі.

    Теги: економіка міністр депутат Ігор Петрашко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies