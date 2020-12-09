У Росії падає економіка, зростання демонструє тільки ринок ритуальних послуг

Ще одне свідчення того, що реально відбувається з економікою Росії під час коронавірусної кризи

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Нынешний официальный прогноз Минэкономразвития не предусматривает, что на экономику могла серьезнейшим образом повлиять вторая волна пандемии Covid-19. Ну, действительно, какое влияние может оказать коронавирус? Поэтому в сентябрьском варианте этого самого Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов оценка по динамике ВВП в 2020 году была даже улучшена с минус 4,8% до минус 3,9% по ВВП. То есть прогноз строим не из того, что действительно может повлиять на развитие экономики, а потому, что так хочется. Хочется показать, что пандемия не очень-то влияет на экономику, вот и строят соответствующие прогнозы.

В начале декабря 2020 года вышел подробный Доклад Росстата о социально-экономическом развитии России за минувшие месяцы. Весьма показательным за последний отчетный месяц – октябрь – является то, что происходит в сфере бытовых услуг населению.

Октябрь 2020 г. к октябрю 2019 г.

Бытовые услуги -7,4%

В том числе:

Ремонт обуви -14,3%

Ремонт и пошив швейных и пр. изделий -18,5%

Ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры -11,3%

Техобслуживание транспортных средств -1,5%

Изготовление и ремонт мебели -4,6%

Химчистка и услуги прачечных -18,9%

Ремонт и строительство жилья и других построек -8,4%

Услуги фотоателье -16,1%

Услуги бань и душевых -21,4%

Услуги парикмахерских -7,9%

Услуги по прокату -15,9%

Ритуальные услуги +3,9%

Прочие виды бытовых услуг -18,2%

Только ритуальные услуги и выросли. Все остальное – в серьезном минусе, за исключением ремонта автомобилей (там минус «несерьезный) – 1,5%. В номинальном выражении объем рынка ритуальных услуг составил 6,3 млрд рублей. И такой обвал рынка бытовых услуг у нас происходит без всяких локдаунов. Так что состояние рынка бытовых услуг и то, что ритуальные услуги являются единственным видом из них, которые показывают хороший рост, является лишним доказательством того, что реально происходит с экономикой в период коронавирусного кризиса.

Джерело: Эхо Москвы

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