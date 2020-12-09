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    Думки вголос

    У Росії падає економіка, зростання демонструє тільки ринок ритуальних послуг

    • Ігор Ніколаєв

      Російський економіст

    • Розсилка
    У Росії падає економіка, зростання демонструє тільки ринок ритуальних послуг

    Ще одне свідчення того, що реально відбувається з економікою Росії під час коронавірусної кризи

    Мовою оригіналу

    Нынешний официальный прогноз Минэкономразвития не предусматривает, что на экономику могла серьезнейшим образом повлиять вторая волна пандемии Covid-19. Ну, действительно, какое влияние может оказать коронавирус? Поэтому в сентябрьском варианте этого самого Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов оценка по динамике ВВП в 2020 году была даже улучшена с минус 4,8% до минус 3,9% по ВВП. То есть прогноз строим не из того, что действительно может повлиять на развитие экономики, а потому, что так хочется. Хочется показать, что пандемия не очень-то влияет на экономику, вот и строят соответствующие прогнозы.

    В начале декабря 2020 года вышел подробный Доклад Росстата о социально-экономическом развитии России за минувшие месяцы. Весьма показательным за последний отчетный месяц – октябрь – является то, что происходит в сфере бытовых услуг населению.

    Октябрь 2020 г. к октябрю 2019 г.

    Бытовые услуги                                                                     -7,4%

    В том числе:

    • Ремонт обуви                                                              -14,3%
    • Ремонт и пошив швейных и пр. изделий                 -18,5%
    • Ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры    -11,3%
    • Техобслуживание транспортных средств                -1,5%
    • Изготовление и ремонт мебели                                 -4,6%
    • Химчистка и услуги прачечных                                -18,9%
    • Ремонт и строительство жилья и других построек  -8,4%
    • Услуги фотоателье                                                      -16,1%
    • Услуги бань и душевых                                              -21,4%
    • Услуги парикмахерских                                              -7,9%
    • Услуги по прокату                                                      -15,9%
    • Ритуальные услуги                                                    +3,9%
    • Прочие виды бытовых услуг                                      -18,2% 

    Только ритуальные услуги и выросли. Все остальное – в серьезном минусе, за исключением ремонта автомобилей (там минус «несерьезный) – 1,5%. В номинальном выражении объем рынка ритуальных услуг составил 6,3 млрд рублей. И такой обвал рынка бытовых услуг у нас происходит без всяких локдаунов. Так что состояние рынка бытовых услуг и то, что ритуальные услуги являются единственным видом из них, которые показывают хороший рост, является лишним доказательством того, что реально происходит с экономикой в период коронавирусного кризиса.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія економіка
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