Член уряду: в Україні економічна депресія

Однак додав, що зараз боргове навантаження країни не знаходиться на критичній позначці

Україна перебуває в стані затяжної економічної депресії, – розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Глава Мінфіну відзначив, що такі ознаки економічної депресії, як падіння промислового виробництва, спостерігалися в Україні ще у 2019 році, а пандемія коронавірусу лише прискорила ці процеси.

Марченко також додав, що зараз боргове навантаження країни не знаходиться на критичній позначці. Він підкреслив, що найважливішим місяцем в цьому плані буде вересень, коли Україна повинна повернути буде за євробондами 2015 року більше двох мільярдів доларів.

До слова, нардеп Данило Гетманцев не вірить, що зарплата в Україні зрівняється з польською до 2030 року. Він зазначив, що наразі Україна є найбіднішою країною Європи. Тому середня зарплата в Україні може зрівнятись із заробітком у сусідній Польщі через 30-40 років.

Нагадаємо, соціологи дізналися, скільки хочуть заробляти українці. З'ясувалося, що в середньому достатньо 20 тисяч гривень на місяць.

Як відзначають автори опитування, мінімальна сума, зазначена як прийнятна, становить 5 тисяч гривень, а максимальна – 100 тисяч гривень. Найчастіше значення прийнятних зарплат вкладалися в інтервалах від 10 тисяч до 25 тисяч гривень.