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    До Росії поїхали перші мішки з трупами солдатів – МВС

    Загиблий російський солдат поряд із згорілою бронетехнікою під Харковом. - До Росії поїхали перші мішки з трупами солдатів – МВС
    Загиблий російський солдат поряд із згорілою бронетехнікою під Харковом.
    фото: EPA

    Через сім днів про це масово говоритимуть пересічні росіяни, впевнений радник міністра внутрішніх справ

    З України до Росії поїхали перші мішки з трупами солдат і цього точно не вдасться приховати. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України у коментарі телеканалу «Рада», передає «Главком».

    За його прогнозами, через сім днів про це масово говоритимуть пересічні росіяни.

    «Ніхто не вірить, що в Росії можлива революція або якесь ГКЧП. Наша головна задача – деморалізувати ворога. Тому основна боротьба на цивільному фронті: всі, хто мають рідних та знайомих, повинні телефонувати та надсилати їм відео та фото з полоненими та розбитими українськими містами», – наголосив Денисенко.

    Радник міністра додав, що нині Херсон залишається однією з гарячих точок у війні з Росією.

    Голова Дагестану Сергій Меліков став першим російським чиновником, який офіційно заявив про бойові втрати російських збройних сил в Україні. Міністерство оборони РФ раніше повідомляло, що втрат під час «спецоперації» російська армія не зазнає.

    Додамо, що під Гостомелем розгромили колону російського спецназу і лікквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва. Про це повідомили «Главкому» в Офісі президента.

    Нагадаємо, що в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: армія правосуддя радник
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    До Росії поїхали перші мішки з трупами солдатів – МВС