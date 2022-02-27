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    Російська влада вперше визнала втрати під час вторгнення в Україну

    Загиблий російський солдат поряд із згорілою бронетехнікою під Харковом. - Російська влада вперше визнала втрати під час вторгнення в Україну
    Загиблий російський солдат поряд із згорілою бронетехнікою під Харковом.
    фото: EPA

    Відповідну заяву зробив Голова Дагестану

    Голова Дагестану Сергій Меліков висловив співчуття у зв'язку із загибеллю на території України російського кадрового офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

    «З величезним жалем сприйняв трагічну звістку про загибель нашого молодого земляка, офіцера Російської Армії Нурмагомеда Гаджимагомедова, який з честю виконав свій військовий обов'язок у ході спецоперації із захисту Донбасу», – наводить слова глави республіки РІА Дагестан, цитує «Новая газета».

    За інформацією видання «Агентство», Нурмагомед служив у 247-му гвардійському десантно-штурмовому Кавказькому козацькому полку ВДВ.

    Меліков став першим російським чиновником, який офіційно заявив про бойові втрати російських збройних сил в Україні. Міністерство оборони РФ раніше повідомляло, що втрат під час «спецоперації» російська армія не зазнає.

    Додамо, що під Гостомелем розгромили колону російського спецназу і лікквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва. Про це повідомили «Главкому» в Офісі президента.

    Першим про це повідомив учасник боїв за Київ, майданівець, ветеран АТО-ОСС і громадський діяч Євгенн Карась.

    «ЗСУ покрошила колону кадирівців. Магомед Тушаєв, керівник 141 моторизованого полка кадирівської гвардії, склеїв окупантські ласти», – зазначив Карась.

    Теги: Росія ЗСУ війна час
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    Російська влада вперше визнала втрати під час вторгнення в Україну