Російська влада вперше визнала втрати під час вторгнення в Україну

Відповідну заяву зробив Голова Дагестану

Голова Дагестану Сергій Меліков висловив співчуття у зв'язку із загибеллю на території України російського кадрового офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

«З величезним жалем сприйняв трагічну звістку про загибель нашого молодого земляка, офіцера Російської Армії Нурмагомеда Гаджимагомедова, який з честю виконав свій військовий обов'язок у ході спецоперації із захисту Донбасу», – наводить слова глави республіки РІА Дагестан, цитує «Новая газета».

За інформацією видання «Агентство», Нурмагомед служив у 247-му гвардійському десантно-штурмовому Кавказькому козацькому полку ВДВ.

Меліков став першим російським чиновником, який офіційно заявив про бойові втрати російських збройних сил в Україні. Міністерство оборони РФ раніше повідомляло, що втрат під час «спецоперації» російська армія не зазнає.

Додамо, що під Гостомелем розгромили колону російського спецназу і лікквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва. Про це повідомили «Главкому» в Офісі президента.

Першим про це повідомив учасник боїв за Київ, майданівець, ветеран АТО-ОСС і громадський діяч Євгенн Карась.

«ЗСУ покрошила колону кадирівців. Магомед Тушаєв, керівник 141 моторизованого полка кадирівської гвардії, склеїв окупантські ласти», – зазначив Карась.