  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Їб*ште їх нах**». Заступник мера Херсона закликав вбивати російських окупантів

    В Україні триває шостий день війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - «Їб*ште їх нах**». Заступник мера Херсона закликав вбивати російських окупантів
    В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.
    фото з соцмереж у Херсоні

    Посадовець підтвердив, що ворог переміщується вулицями обласного центру

    Станом на 9:30 1 березня у деяких мікрорайонах Херсону війська Росії пересуваються вулицями, а також стоять на околицях обласного центру. Про це повідомив виконуючий обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Роман Головня у загальнонаціональному ефірі, передає «Главком».

    Головня додав, що перебуває на робочому місці. Також він закликав цивільних осіб залишатися у домівках і не виходити на вулиці.

    «А ті, хто мають зброю, їб*ште їх нах** і щоб їх (російських військових – «Главком») тут не було», – закликав заступника мера Херсона.

    Досі Херсон героїчно оборонявся. Це відео показує, що траплялось з колонами техніки на під'їздах до нашого міста-героя.

    Як повідомляв «Главком», вранці 1 березня міський голова Херсона Ігор Колихаєв написав у Facebook, що на в'їздах до міста російська армія встановила блок-пости. При цьому місто з ночі не обстрілювали.

    Нагадаємо, що в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: Росія армія Херсон місто Ігор Колихаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Їб*ште їх нах**». Заступник мера Херсона закликав вбивати російських окупантів