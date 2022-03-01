«Їб*ште їх нах**». Заступник мера Херсона закликав вбивати російських окупантів

В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

Посадовець підтвердив, що ворог переміщується вулицями обласного центру

Станом на 9:30 1 березня у деяких мікрорайонах Херсону війська Росії пересуваються вулицями, а також стоять на околицях обласного центру. Про це повідомив виконуючий обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Роман Головня у загальнонаціональному ефірі, передає «Главком».

Головня додав, що перебуває на робочому місці. Також він закликав цивільних осіб залишатися у домівках і не виходити на вулиці.

«А ті, хто мають зброю, їб*ште їх нах** і щоб їх (російських військових – «Главком») тут не було», – закликав заступника мера Херсона.

Досі Херсон героїчно оборонявся. Це відео показує, що траплялось з колонами техніки на під'їздах до нашого міста-героя.

Як повідомляв «Главком», вранці 1 березня міський голова Херсона Ігор Колихаєв написав у Facebook, що на в'їздах до міста російська армія встановила блок-пости. При цьому місто з ночі не обстрілювали.

Нагадаємо, що в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.