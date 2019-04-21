Доба на Донбасі: 10 ворожих обстрілів, без втрат для Об’єднаних сил



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Український боєць на Донбасі

У штабі запевнили, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

У суботу, 20 квітня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння, витративши 61 мінометну міну калібрів 120 та 82 мм.

Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник дев'ять разів обстріляв позиції наших підрозділів:

двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі села Павлопіль;

з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Опитне;

двічі з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Піски;

двічі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Авдіївка;

двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник з мінометів калібру 120 мм обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Хутора Вільний.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки, 20 квітня чотирьох окупантів було знищено, шість загарбників – поранено», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.