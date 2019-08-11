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    Доба на Донбасі: 13 ворожих обстрілів, Об'єднані сили зазнали втрат

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    В суботу&nbsp;під час виконання бойового завдання загинув нацгвардієць Роман Романенко, ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення - Доба на Донбасі: 13 ворожих обстрілів, Об'єднані сили зазнали втрат
    В суботу під час виконання бойового завдання загинув нацгвардієць Роман Романенко, ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення

    Окупанти вчора стріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    У суботу, 10 серпня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • двічі поблизу Пищевика – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • неподалік Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета;
    • тричі в районі Лебединського – із застосуванням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • двічі неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поблизу Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

    • неподалік Світлодарська – з автоматичного гранатомета;
    • поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
    • в районі Катеринівки – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
    • поблизу Новолуганського – із застосуванням підствольного гранатомету.

    «Вчора під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України. В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення», - додали у пресцентрі.

    Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

    Напередодні повідомлялося, що з початку останнього «перемир'я» загинуло вже сім українських військовослужбовців: у суботу о 13.30 російські війська обстріляли українських вояків з автоматичного гранатомета в районі Новолуганського.

    Внаслідок обстрілу вчора загинув молодший лейтенант Нацгвардії Романенко Роман Сергійович.

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