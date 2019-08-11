Доба на Донбасі: 13 ворожих обстрілів, Об'єднані сили зазнали втрат
Окупанти вчора стріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
У суботу, 10 серпня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Пищевика – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета;
- тричі в районі Лебединського – із застосуванням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- двічі неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:
- неподалік Світлодарська – з автоматичного гранатомета;
- поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- в районі Катеринівки – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського – із застосуванням підствольного гранатомету.
«Вчора під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України. В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення», - додали у пресцентрі.
Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Напередодні повідомлялося, що з початку останнього «перемир'я» загинуло вже сім українських військовослужбовців: у суботу о 13.30 російські війська обстріляли українських вояків з автоматичного гранатомета в районі Новолуганського.
Внаслідок обстрілу вчора загинув молодший лейтенант Нацгвардії Романенко Роман Сергійович.