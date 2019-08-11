Доба на Донбасі: 13 ворожих обстрілів, Об'єднані сили зазнали втрат



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В суботу під час виконання бойового завдання загинув нацгвардієць Роман Романенко, ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення

Окупанти вчора стріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У суботу, 10 серпня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Пищевика – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета;

тричі в районі Лебединського – із застосуванням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

неподалік Світлодарська – з автоматичного гранатомета;

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

в районі Катеринівки – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського – із застосуванням підствольного гранатомету.

«Вчора під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України. В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення», - додали у пресцентрі.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Напередодні повідомлялося, що з початку останнього «перемир'я» загинуло вже сім українських військовослужбовців: у суботу о 13.30 російські війська обстріляли українських вояків з автоматичного гранатомета в районі Новолуганського.

Внаслідок обстрілу вчора загинув молодший лейтенант Нацгвардії Романенко Роман Сергійович.