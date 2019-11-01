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    Доба на Донбасі: 15 ворожих обстрілів, двоє бійців ЗСУ поранені

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    31 жовтня поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один &ndash; отримав бойове травмування - Доба на Донбасі: 15 ворожих обстрілів, двоє бійців ЗСУ поранені
    31 жовтня поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один – отримав бойове травмування

    Окупанти вчора застосовували міномети, гранатомети, БМП, кулемети та іншу стрілецьку зброю

    У четвер, 31 жовтня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та озброєння БМП.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив сім обстрілів:

    • поблизу Новогригорівки і Невельського – зі станкових протитанкових гранатометів;
    • неподалік Кам'янки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • тричі у районі Водяного, що на Приазов'ї – з озброєння БМП-1, стрілецької зброї і гранатометів різних систем;
    • біля Лебединського - з великокаліберних кулеметів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив вісім обстрілів:

    • неподалік Світлодарська – з автоматичних гранатометів;
    • двічі неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів;
    • біля Новолуганського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Південного – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів;
    • поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм.

    Вчора, 31 жовтня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один – отримав бойове травмування.

    З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», обстріляли українські позиції біля Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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