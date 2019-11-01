Доба на Донбасі: 15 ворожих обстрілів, двоє бійців ЗСУ поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

31 жовтня поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один – отримав бойове травмування

Окупанти вчора застосовували міномети, гранатомети, БМП, кулемети та іншу стрілецьку зброю

У четвер, 31 жовтня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та озброєння БМП.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив сім обстрілів:

поблизу Новогригорівки і Невельського – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Кам'янки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

тричі у районі Водяного, що на Приазов'ї – з озброєння БМП-1, стрілецької зброї і гранатометів різних систем;

біля Лебединського - з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив вісім обстрілів:

неподалік Світлодарська – з автоматичних гранатометів;

двічі неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів;

біля Новолуганського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Південного – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм.

Вчора, 31 жовтня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один – отримав бойове травмування.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», обстріляли українські позиції біля Луганського з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.