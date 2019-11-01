У ЄС заявили, що російські «гумконвої» на Донбасі порушують суверенітет України



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У жовтні так звані гуманітарні конвої знову заходили з Росії на територію України

У ЄС нагадали, що Мінські угоди передбачають, що постачання гуманітарної допомоги відбуватиметься через міжнародний механізм

Російські «гумконвої» на Донбасі порушують суверенітет та територіальну цілісність України, а також основні міжнародні гуманітарні принципи. Гуманітарна допомога має надаватися через міжнародний механізм, а тому важливим є досягнення домовленості на переговорах у Мінську з цього питання.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер, 31 жовтня, на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

«У жовтні знову так звані гуманітарні конвої заходили з Росії на територію України через прикордонний пункт пропуску «Донецьк». Як і в попередніх випадках, це відбувалося без згоди української влади та з чітким порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також основних міжнародних гуманітарних принципів. Мінські угоди передбачають, що постачання гуманітарної допомоги відбуватиметься через міжнародний механізм. Досягнення домовленості з цього питання в гуманітарній робочій групі (Тристоронньої контактної групи - ред.) залишається критично важливим», - йдеться у заяві.

В Євросоюзі також закликали Росію «використати свій великий вплив на підтримувані нею збройні формування з метою виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі».

«Ми вкотре закликаємо Росію негайно припинити підживлювати конфлікт, надаючи фінансову і військову підтримку збройним формуванням. І ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та персоналу в районах, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями. Тривалість економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії пов'язана з повним виконанням Мінських угод», - наголошується у заяві.

Нагадаємо, місія ОБСЄ нещодавно підтвердила той факт, що так звана «гуманітарна допомога» РФ насправді надходить до керованих Росією збройних формувань на Донбасі.

Джерело: Укрінформ