Окупанти поранили одного українського бійця



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Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 31 жовтня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації і її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого отримав поранення один військовослужбовець. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив чотири обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Новогригорівка і Невельського, неподалік Водяної, що на Приазов'ї і Новоселівки Другої.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили чотири обстрілу українських позицій: неподалік Світлодарська, двічі неподалік Луганського і у Новолуганского.

«Протягом поточної доби поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил», - йдеться в повідомленні.