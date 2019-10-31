  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти поранили одного українського бійця

    • Розсилка
    Окупанти поранили одного українського бійця

    Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню

    На Донбасі з початку поточної доби, 31 жовтня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації і її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого отримав поранення один військовослужбовець. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив чотири обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Новогригорівка і Невельського, неподалік Водяної, що на Приазов'ї і Новоселівки Другої.

    В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили чотири обстрілу українських позицій: неподалік Світлодарська, двічі неподалік Луганського і у Новолуганского.

    «Протягом поточної доби поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил», - йдеться в повідомленні.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ