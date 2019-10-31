Україна в ОБСЄ закликала Росію негайно звільнити журналіста Асєєва



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Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» 22 жовтня оголосили про засудження» Асєєва до 15 років позбавлення волі

Україна продовжує приділяти максимум уваги діяльності російської сторони на окупованих районах Донбасу

Україна закликає російську сторону негайно звільнити журналіста Станіслава Асєєва та всіх інших незаконно затриманих українських громадян, міжнародний тиск на РФ в цьому плані є критично важливим.

З черговим закликом щодо цього виступив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 31 жовтня, у Відні, повідомляє «Укрінформ».

«Ми закликаємо російську сторону негайно звільнити Станіслава Асєєва та всіх інших незаконно затриманих українських громадян. Тиск міжнародної спільноти на Росію є критично важливим для забезпечення безумовного звільнення всіх громадян України, які утримуються в заручниках в Російській Федерації або на тимчасово окупованих територіях України», - зазначив він.

Дипломат нагадав, що МЗС України засудило нещодавній псевдовирок Станіславу Асєєву, який вкотре підтвердив, що «окупаційний режим розглядає незалежну журналістику як одну з головних загроз своєму функціонуванню». Усі причетні до утримання Асєєва «будуть притягнуті до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України».

Цимбалюк наголосив, що Україна продовжує приділяти максимум уваги діяльності російської сторони на окупованих районах Донбасу, «включаючи здійснюваний нею тиск, залякування та політичні переслідування громадян України».

Нагадаємо, Європейський союз закликав негайно звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва.

Із заявами з вимогою звільнити Асєєва після оголошення «вироку» вже виступили Радіо Свобода, МЗС України, посольство США в Україні, журналістські організації в Україні і світі, Комітет захисту журналістів (CPJ), Моніторингова місія ООН з прав людини і Amnesty International Україна.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» 22 жовтня оголосили про «засудження» Асєєва до «15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму».

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.