Пристайко сумнівається у проведенні «нормандської зустрічі» в квітні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

На даний момент немає підготовки до майбутньої зустрічі у «нормандському форматі»

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на даний момент не бачить підготовки до можливого проведення нової «нормандської зустрічі».

Про це він заявив під час візиту в Італію, повідомляє Reuters.

За словами Пристайко, він сумнівається, що зустріч може відбутися в квітні, як це було домовлено під час попередньої «нормандської зустрічі» в Парижі в грудні.

«До грудневої зустрічі... (підготовка - ред.) розпочалася за півроку. Тепер у нас залишилося два місяці, і я не бачу ніякої підготовки. Можливо, це буде набагато швидше, ніж в минулий раз, і, можливо, ми досягнемо більшого прогресу. Вибачте, але я в цьому сумніваюся», - заявив Пристайко.

Зазначимо, що офіційної пропозиції щодо нормандської зустрічі на рівні міністрів на полях Мюнхенській конференції з безпеки (14-16 лютого) ще немає.

Нагадаємо, з’явилася інформація про наступне можливе розведення на Донбасі.