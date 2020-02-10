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    Пристайко сумнівається у проведенні «нормандської зустрічі» в квітні

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    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко - Пристайко сумнівається у проведенні «нормандської зустрічі» в квітні
    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

    На даний момент немає підготовки до майбутньої зустрічі у «нормандському форматі»

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на даний момент не бачить підготовки до можливого проведення нової «нормандської зустрічі».

    Про це він заявив під час візиту в Італію, повідомляє Reuters.

    За словами Пристайко, він сумнівається, що зустріч може відбутися в квітні, як це було домовлено під час попередньої «нормандської зустрічі» в Парижі в грудні.

    «До грудневої зустрічі... (підготовка - ред.) розпочалася за півроку. Тепер у нас залишилося два місяці, і я не бачу ніякої підготовки. Можливо, це буде набагато швидше, ніж в минулий раз, і, можливо, ми досягнемо більшого прогресу. Вибачте, але я в цьому сумніваюся», - заявив Пристайко.

    Зазначимо, що офіційної пропозиції щодо нормандської зустрічі на рівні міністрів на полях Мюнхенській конференції з безпеки (14-16 лютого) ще немає.

    Нагадаємо, з’явилася інформація про наступне можливе розведення на Донбасі.

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